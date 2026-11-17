Bruxelles presse Paris de corriger sa trajectoire budgétaire, sur fond de prévisions économiques dégradées et de tensions accrues sur les marchés.

Ce mardi 17 novembre, la Commission européenne a demandé à la France et à la Belgique d’assainir leurs finances publiques, afin de contribuer à réduire les tensions sur le marché obligataire. Les taux d’emprunt des deux pays y ont connu une forte hausse ces derniers mois. Cet avertissement survient au moment où Bruxelles a présenté ses prévisions économiques d’automne. Celles-ci font apparaître une forte révision à la baisse des perspectives d’activité et d’emploi en France.

Le commissaire européen à l’Economie, Valdis Dombrovskis, a souligné : "En ce qui concerne la situation budgétaire en France et en Belgique, on a vu une forte hausse des écarts entre les taux d’emprunt" par rapport aux autres pays européens, "en particulier dans le cas de la France". Il a toutefois ajouté que la France et la Belgique continuent d’emprunter sur les marchés sans difficulté. Il a dit ne voir "aucun problème imminent en matière de stabilité financière" dans la zone euro. Anticipant un creusement de ces écarts de taux d’emprunt, Valdis Dombrovskis a prévenu : "il est indispensable de veiller à ce que le déficit et la dette s’inscrivent sur une trajectoire descendante".

Croissance en berne et déficits persistants

Bruxelles ne table plus désormais que sur 0,4% de croissance pour l'économie française en 2026, puis 0,6% en 2027. Au printemps, elle anticipait encore 0,8% et 1,1%. Pour la Belgique, elle table sur une croissance légèrement supérieure : 0,7% en 2026 et 0,8% l'an prochain.

Selon les estimations de la Commission, la France comme la Belgique devraient conserver des déficits supérieurs à 5% de leur PIB cette année et l'année suivante. Ils atteindraient respectivement 5,5% puis 5,4% en France, contre 5,2% puis 5,5% en Belgique.

En France, la dette publique dépasserait 123% du PIB en 2028, contre 115% en Belgique, selon les prévisions toujours retenues par l’exécutif européen.

La semaine prochaine, la Commission présentera aux Etats membres de l’UE ses recommandations en matière de budget. Elles viseront notamment les pays faisant l’objet d’une procédure pour déficit excessif, dont la France et la Belgique. Le Conseil a adopté une recommandation selon laquelle la France devrait mettre fin à son déficit excessif au plus tard en 2029.