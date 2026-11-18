Le groupe américain publie des résultats supérieurs aux attentes, mais reste plongé dans une crise de gouvernance et sous la pression de tensions géopolitiques.

Mardi, Nvidia a annoncé avoir doublé son chiffre d’affaires au troisième trimestre, dépassant les attentes du marché. D’après un communiqué diffusé mardi, ses revenus s’élèvent à 115,8 milliards de dollars (+103% sur un an), au-dessus des 109 milliards anticipés par les analystes dans un consensus FactSet. Le groupe américain de puces a donc relevé ses prévisions pour son prochain exercice, qui commencera fin janvier 2027. La directrice générale par intérim Colette Kress l’a annoncé mardi lors d’une conférence téléphonique consacrée aux résultats. L’entreprise prévoit désormais une hausse de 75% de son chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent, contre 70% prévu jusqu’ici. La responsable a expliqué que ce relèvement prend notamment en compte la solidité de la demande.

Les résultats annoncés mardi, portant sur un trimestre clôturé le 25 octobre, ne connaîtront aucun effet financier lié au scandale Nvidia.

Une crise de gouvernance

Ces chiffres témoignent d'une période antérieure à la démission de Jensen Huang. Le départ fracassant du patron emblématique de Nvidia, annoncé le 12 novembre, continue de secouer le groupe. Un peu plus tôt dans la journée, l'ex-patron emblématique de Nvidia, évoquant dans une déclaration publiée sur X un "déferlement" de messages de soutien d'employés, d'investisseurs et de clients de Nvidia, s'était dit prêt à réintégrer son poste si le conseil d'administration le décidait. Dans son message, Jensen Huang n'a mentionné que les liaisons, qualifiées de "sérieuses erreurs", mais n'a rien dit du volet chinois du dossier.

Trois affaires d’adultère avaient fini par rattraper le sexagénaire, dont deux concernaient des subordonnées. La troisième mettait en cause une femme d’affaires chinoise accusée d’avoir fait parvenir des puces Nvidia en Chine, malgré un embargo américain. Cette entrepreneuse, Alice Huang, a aussi été soupçonnée par le renseignement américain d’espionnage pour le compte de la Chine. Lundi soir, le ministère américain de la Justice a révélé qu’il menait une enquête pénale visant Megaspeed, l’ancienne société d’Alice Huang, qui a fait affaire avec Nvidia.

Dix jours après les premières révélations, le groupe de Santa Clara, en Californie, demeure dans la tourmente. Une enquête pénale est en cours, tandis que le Congrès exerce une pression, que ses activités à l’étranger suscitent des interrogations et que la réhabilitation de Jensen Huang reste possible. Mardi, le Congrès a annoncé que Jensen Huang serait entendu à huis clos le 1er décembre par les représentants de trois commissions parlementaires, qui s’intéressent de près à Nvidia.

Mardi, le conseil d’administration a annoncé la création d’un comité consacré aux enjeux de sécurité nationale et au contrôle des exportations sensibles, afin de donner des gages de sérieux. Colette Kress, désignée directrice générale par intérim, sera chargée de gérer les affaires du groupe. La prise de parole publique de Jensen Huang fragilise davantage cette dirigeante au statut précaire, dont il n’a jamais été question de pérenniser la présence à la tête de Nvidia.

En dépit de résultats financiers exceptionnels, Nvidia a perdu plus de 1 000 milliards de dollars de valorisation boursière en deux semaines, un recul inédit. Mardi, son titre a de nouveau cédé 0,44%.

Tensions géopolitiques et incertitudes sur l’Asie

Lundi, le gouvernement américain a adopté de nouvelles mesures afin d'empêcher la Chine d'accéder à des processeurs de pointe destinés au développement de l'intelligence artificielle. Elles s'ajoutent à l'incertitude provoquée par le départ de Jensen Huang. Les puces de Nvidia, considérées comme les plus performantes pour l'IA, sont particulièrement visées. Les restrictions s'étendent désormais à plusieurs pays tiers, dont certains acteurs sont soupçonnés de contribuer au contournement d'un embargo déjà en vigueur.

Plus d’un quart du chiffre d’affaires de l’entreprise a été réalisé en Asie en 2025. Les analystes anticipent néanmoins des interrogations concernant les ventes de Nvidia dans cette région. Mardi, Pékin a promis de prendre les "mesures nécessaires" afin de défendre ses intérêts et a accusé Washington d’"abuser" de la notion de sécurité nationale. Le ministère chinois des Affaires étrangères y a vu "un exemple typique de coercition économique et d’application extraterritoriale du droit".

Autre dossier sensible : les engagements très importants contractés par l’entreprise, à l’initiative de Jensen Huang, afin d’appuyer l’écosystème de l’IA via des participations, des prêts et des garanties. Colette Kress a déjà fait part de ses réserves à leur sujet.