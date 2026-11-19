Le texte vise à mieux encadrer les négociations sur les "droits voisins" et à doter l'Arcom de nouveaux pouvoirs de sanction.

Jeudi 19 novembre, le Parlement a adopté définitivement une loi sur une meilleure rémunération de la presse par les plateformes numériques au titre des "droits voisins", à l'issue d'un ultime vote du Sénat. Ce texte constitue une étape importante pour réguler les relations des éditeurs et des agences de presse avec les grandes plateformes numériques, comme Google ou Meta.

Un dispositif issu du droit européen

Une directive européenne de 2019, transposée dans le droit français, est à l'origine des droits voisins de la presse. Ils concernent notamment les extraits d'articles associés à des liens sur un moteur de recherche. Les éditeurs et les agences de presse peuvent ainsi être rémunérés quand des plateformes telles que Google ou Meta utilisent leurs contenus.

Il s’agit de répartir plus équitablement les revenus générés par l’information, que les médias produisent, d’autant plus qu’une fraction grandissante des recettes publicitaires est absorbée par les plateformes. D’après un rapport sénatorial, les revenus publicitaires de la presse ont quasiment été divisés par deux de 2012 à 2025 : ils sont tombés de 3,1 milliards à 1,6 milliard d’euros.

Si certains groupes numériques ont conclu des accords, leur mise en œuvre demeure source de conflits. Les éditeurs rencontrent notamment des difficultés pour accéder aux données permettant de mesurer l'utilisation de leurs contenus et de négocier les montants dus. Jeudi, dans un communiqué, la Société des droits voisins de la presse, qui affirme négocier les rémunérations au nom de 920 publications et de plus de 60 agences de presse, a salué une réforme. Celle-ci répond, selon elle, à "l’asymétrie d’accès aux données économiques" entre la presse et les plateformes.

"Les grandes plateformes ne pourront plus faire traîner les négociations, ni cacher ce qu’elles font de nos contenus", a réagi auprès de l’Agence France-Presse (AFP) Marc Feuillée, président de l’Alliance de la presse d’information générale (Apig).

En vertu de ce texte, les plateformes ne pourront pas réduire la visibilité des publications durant les négociations. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pourra leur enjoindre de transmettre les informations nécessaires. En cas de non-respect, elle pourra prononcer des sanctions allant jusqu’à 1% de leur chiffre d’affaires mondial.

Fin octobre, la cour d’appel de Paris a refusé les recours déposés par Meta, propriétaire de Facebook et Instagram. Ils visaient des mesures de l’Autorité de la concurrence qui lui imposent de "négocier de bonne foi" avec la presse française. Ce bras de fer concerne aussi X, Microsoft et LinkedIn, contre lesquels des procédures sont en cours.

Des sanctions et des enjeux budgétaires

Au Sénat, le rapporteur Michel Laugier (Union centriste et Indépendants) a demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de reverser aux éditeurs et aux agences de presse une partie des futures amendes de l’Arcom, comme l’avait également suggéré Erwan Balanant à l’Assemblée. Michel Laugier a rappelé que la presse n’avait rien perçu des 750 millions d’euros d’amendes infligées à Google par l’Autorité de la concurrence.

"Il est essentiel désormais que l’Arcom dispose des moyens de l’appliquer, et cela se joue dans le budget 2027", a souligné Marc Feuillée.

La répartition des montants encaissés fait également l'objet de critiques. Sept ans après l'entrée en vigueur de la loi de 2019, le Syndicat national des journalistes affirme que "nombre de journalistes professionnels n'ont pas touché le premier euro des droits voisins qui devraient leur revenir". Le syndicat accuse les éditeurs et considère que la proposition de loi est "remarquablement vide" pour les journalistes.

De nouveaux défis avec l’intelligence artificielle

La montée en puissance de l’intelligence artificielle crée un nouveau front. Ses réponses sont susceptibles de reprendre des informations sans conduire l’utilisateur vers les sites des médias qui les ont produites. Il devient ainsi plus difficile d’identifier l’utilisation faite des publications. En août, l’Alliance de la presse d’information générale avait annoncé avoir saisi l’Autorité de la concurrence à la suite du lancement, par Google en France, de résumés par intelligence artificielle. Elle dénonçait de nouveaux usages, sans rémunération spécifique ni autorisation préalable.

L'Alliance évoque aussi "un enjeu démocratique" : "Pendant que les plateformes accumulent des profits record en absorbant l'essentiel du marché publicitaire", les éditeurs "voient leur modèle fragilisé", dénonçait-elle récemment.