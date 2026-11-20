Les influenceurs et podcasteurs devront appliquer les règles de pluralisme et d'équité des temps de parole lors de la campagne présidentielle, à l'instar des médias audiovisuels traditionnels.

Jeudi 19 novembre, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a annoncé que les influenceurs et podcasteurs recevant des personnalités politiques devront respecter, à l'image des télévisions et des radios, des règles relatives au temps de parole et à la déontologie. Parmi les acteurs cités figurent HugoDécrypte, Gaspard G, Legend (le média de Guillaume Pley), ainsi que, potentiellement, Brut.

L’Autorité considère que ces comptes répondent à la définition de service de médias audiovisuels à la demande (SMAD), ce que l’Union des métiers de l’influence et des créateurs de contenu (Umicc), qui défend les acteurs du secteur, conteste. Les podcasts purement audio ne seront pas concernés.

Des obligations renforcées pour la campagne présidentielle

Les créateurs de contenus seront soumis, à l’instar des télévisions et des radios, à des exigences d’honnêteté et de rigueur de l’information, de maîtrise de l’antenne et de pluralisme. Ils ne devront pas non plus diffuser de fausses informations ni de propos incitant à la haine.

Dès le 16 mars 2027, lorsque le Conseil constitutionnel publiera la liste officielle des candidats à l’élection présidentielle, les créateurs de contenus influents devront respecter l’équité des temps de parole. Au cours des deux semaines avant le premier tour, fixé au 18 avril 2027, l’objectif sera l’égalité des temps de parole. Pour les radios et télévisions, les règles resteront celles appliquées en 2022. Elles devront assurer l’équilibre politique grâce à un suivi précis des durées d’intervention.

L’Arcom pourra instruire des saisines en cas de manquement. Cela pourrait notamment concerner les principaux podcasteurs recevant des candidats, s’ils n’ont pas adressé d’invitation à tous les concurrents de la présidentielle.

"Il y a un phénomène nouveau, il est là et il est massif", a souligné Martin Ajdari, président de l’Arcom, lors de la présentation des règles et préconisations du régulateur pour l’élection présidentielle de 2027.

A partir du 4 janvier 2027, les chaînes et antennes seront tenues d'assurer une répartition équitable des temps de parole entre les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens. Dès l'ouverture de la campagne officielle, le 5 avril, les candidats comme leurs soutiens devront bénéficier de l'égalité des temps de parole et d'antenne. L'élection présidentielle doit se tenir en deux tours, les 18 avril et 2 mai.