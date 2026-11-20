Les géants financiers confirment une cyberattaque impliquant des sous-traitants, sans impact sur les systèmes centraux ni fuite de données de paiement.

Visa, Mastercard et JPMorgan Chase figurent désormais parmi les victimes que le groupe cybercriminel n0n dit avoir touchées par un vol de données. Lundi 16 novembre 2026, ce groupe d'extorsion les a inscrites sur la liste publiée sur son site de fuite. Il leur a accordé 48 heures pour négocier, avant une diffusion des données qu'il affirme avoir dérobées. Le délai expiré, le groupe a mis en ligne des fichiers le 19 novembre.

Depuis, les trois grands groupes financiers ont confirmé que des incidents avaient eu lieu. Ils les imputent toutefois tous à un sous-traitant, et non à leurs systèmes internes. D’après leurs communications officielles, les données compromises n’incluent pas d’informations de paiement sensibles, comme les numéros de carte bancaire.

Des attaques ciblant des prestataires tiers

Interrogé par le site britannique The Register, un porte-parole de Visa a expliqué que l'incident visait un prestataire de services situé en Asie-Pacifique, que les systèmes de Visa n'avaient pas été touchés et qu'"aucune donnée de paiement, comme les numéros de carte", n'avait été compromise.

Mastercard a, de son côté, mis en cause un prestataire tiers. Des adresses e-mail d'un "petit sous-ensemble" de porteurs inscrits à un programme d'avantages spécifique y ont été exposées. Selon l'entreprise, son réseau de paiement n'a subi aucune conséquence : "Il n'y a aucun impact sur le réseau de paiement de Mastercard ni sur la capacité des gens à utiliser leurs cartes".

De son côté, JPMorgan a indiqué que "les pirates ont eu accès à des données marketing conservées par des vendeurs, qui pourraient inclure des noms de clients et des adresses e-mail".

Les trois entreprises ont refusé de communiquer le nom des prestataires, la date des intrusions et la nature précise des données dérobées. Dans le cas de Visa, l’implantation du sous-traitant en Asie-Pacifique suggère que les clients affectés sont situés dans cette région. Mastercard, de son côté, n’a précisé ni le programme concerné ni les pays des porteurs touchés. Il reste donc impossible d’écarter entièrement l’hypothèse de clients européens.

Dans l’hypothèse où des données de résidents français seraient concernées, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) obligerait l’entreprise à notifier la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). En cas de risque élevé, elle devrait également prévenir les personnes concernées. A ce stade, aucune communication en ce sens n’a été rendue publique.

Apparu en septembre 2026, le groupe n0n avait déjà revendiqué 108 victimes à la fin du mois d'octobre.