Faute de temps lors de la niche parlementaire socialiste du 19 novembre, le texte visant à instaurer une présomption d'utilisation des œuvres protégées par les IA n'a pas pu être examiné.

L'examen de la proposition de loi sur l'entrainement des IA et le droit d'auteur de la sénatrice Laure Darcos n'a finalement pas pu avoir lieu à l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste avait mis la proposition de loi à l'agenda de sa niche parlementaire du 19 novembre mais les députés n'ont pas eu le temps de voter sur ce texte. Ce report intervient alors que le texte, déjà voté à l'unanimité au Sénat en avril dernier, devait être débattu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

La proposition de loi, portée par la sénatrice du groupe Les Indépendants, vise à instaurer une présomption d'utilisation de contenus culturels protégés par un droit d'auteur au niveau des éditeurs d'IA. Son article unique pose : "Sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l'œuvre ou l'objet protégé par un droit d'auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d'intelligence artificielle, dès lors qu'un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation."

Un dispositif qui inverse la charge de la preuve

Si le texte est définitivement adopté, le secteur culturel devra tout de même présenter au tribunal un élément laissant penser qu’une œuvre a servi à l’entrainement d’un modèle. Il n’aura toutefois pas à en établir l’utilisation de manière définitive. Il reviendra au créateur du modèle de démontrer que son outil n’a pas été entrainé à partir de cette œuvre.

De vives tensions ont jalonné l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Une centaine d'amendements ont été déposés par les députés du groupe Ensemble pour la République (EPR). Selon Cécile Rap-Veber, représentante de la Sacem, ces propositions de modification relevaient manifestement de l'obstruction : "Personne ne peut sérieusement soutenir que 110 amendements déposés sur un texte aussi limité visaient à en améliorer la rédaction. Leur effet était évident : empêcher le débat, repousser le vote". L'industrie culturelle reproche au groupe présidentiel de s'être rangé du côté adverse. Au Monde, la Sacem a ainsi affirmé : "Gabriel Attal [président du groupe EPR à l'Assemblée] donne l'impression de vouloir avant tout préserver les intérêts de Mistral AI".

Selon Le Monde, soutenu par la députée socialiste Dorine Bregman, un amendement de compromis avait été adopté en commission. Toutefois, ce vote est arrivé trop tard pour permettre l’inscription du texte à l’ordre du jour. Les députés Renaissance avaient auparavant retiré leurs amendements qualifiés d’obstruction, mais le texte n’a pas pu être examiné dans les délais.

Pressions et réactions des acteurs du numérique

Du côté des entreprises du secteur numérique, l’opposition est vive. Arthur Mensch, patron de Mistral, s’est fendu d’un message sur LinkedIn pour réaffirmer son opposition à ce texte au nom "de notre souveraineté technologique, de notre compétitivité industrielle, et de nos capacités de défense". Il estime que "en instaurant une présomption d’utilisation déclenchée par un simple indice, le texte inverse la charge de la preuve : prouver qu’une œuvre n’a pas servi, sur un corpus de milliards de mots, exige d’exposer ses secrets industriels". Il propose en alternative "une contribution assise sur le chiffre d’affaires de tous les fournisseurs d’IA opérant commercialement en Europe, étrangers compris, alimentant un fonds pour la création européenne".

L'Alliance française des industries du numérique (Afnum) assure dans un communiqué que le texte "permet d'engager des poursuites contre n'importe quel acteur (développeur, distributeur, utilisateur professionnel), indépendamment de son rôle réel dans l'intégration des données".

Face à ces critiques, Laure Darcos a répondu à Arthur Mensch en l’accusant à mots couverts de ne pas avoir accepté de signer des contrats de licences avec les secteurs culturels, ce qui aurait "ainsi montré l’exemple" pour mettre en place une discussion entre les deux secteurs. Elle rappelle également que la situation n’est pas propre à la France, renvoyant aux "plus de 160 procès [qui] sont en cours [aux Etats-Unis] sur ce sujet précis de l’entraînement des modèles avec des contenus culturels protégés".

En mai, 81 organisations de la culture ont publié un texte intitulé "IA : Sacrifier les droits de propriété intellectuelle n’est pas un acte de souveraineté".

Quelle suite pour le texte ?

Catherine Pégard, ministre de la Culture, et Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, ont appelé à privilégier la négociation plutôt que le contentieux. Elles ont aussi renvoyé vers une évolution du cadre européen. Le texte pourrait être de nouveau inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 4 février prochain, à l'occasion de la niche du groupe GDR (communistes et ultramarins).