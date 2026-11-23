Le régulateur boursier américain s'intéresse à la communication financière du géant des puces, sur fond de scandale et d'une baisse de plus de 1 300 milliards de dollars de sa valorisation en deux semaines.

La SEC, le régulateur boursier américain, aurait lancé une enquête sur les pratiques comptables du géant des puces électroniques Nvidia. Selon le Wall Street Journal, la SEC cherche à "déterminer si les informations communiquées par l'entreprise ont induit les investisseurs en erreur". Selon le New York Times, qui cite samedi des sources proches du dossier, l'enquête n'en est qu'à ses prémices. Le quotidien dit "ignorer" si cette procédure a un lien avec les récentes accusations qui ont visé Jensen Huang, l'ancien patron de Nvidia.

Le 12 novembre, Jensen Huang, cofondateur historique de Nvidia, a dû abandonner la direction de l'entreprise, à la suite de plusieurs affaires d'adultère, dont une impliquant Alice Huang, femme d'affaires chinoise. Alice Huang est accusée d'avoir fait parvenir en Chine des puces Nvidia, en dépit de l'embargo américain.

Jeudi, le procureur général de Californie a ouvert une enquête pour savoir si l'entreprise a trompé ses investisseurs concernant le risque de fuite de certaines de ses puces en Chine. Le ministre des Finances américain Scott Bessent a de son côté sommé Nvidia d'expliquer s'il avait ignoré la contrebande de ses puces. Jensen Huang doit par ailleurs être entendu le 1er décembre à huis clos par trois commissions de la Chambre des représentants.

La valorisation de Nvidia a fondu de plus de 1300 milliards de dollars en deux semaines. Nvidia est vu ces dernières années comme un acteur incontournable de l'intelligence artificielle (IA) grâce à ses puces de pointe et son financement de nombreux centres de données et start-up.