L'établissement hospitalier fait face à une cyberattaque qui affecte grandement son système d'information et sa téléphonie alors qu'il transfère ses activités vers un nouveau site.

Dimanche matin, le CHU de la Guadeloupe a déclenché le plan blanc, alors qu'il est en cours de transfert vers un nouveau site. Cette décision intervient après "une cyberattaque de grande ampleur", survenue samedi soir. Les trois sites de l'établissement de santé sont touchés, avec des "impacts variables", y compris le nouveau bâtiment des Abymes. Les urgences pédiatriques doivent s'y installer dans la nuit de lundi à mardi.

"Depuis hier soir, nous sommes victimes d'une cyberattaque de l'extérieur qui affecte grandement notre système d'information et la téléphonie de l'établissement", a expliqué à l'AFP Eric Guyader, directeur général du CHU de la Guadeloupe. Selon lui, les équipes ont cru à "une panne informatique au départ" samedi soir, avant de constater "des bases de données cryptées inaccessibles, prouvant une attaque volontaire de notre système d'information".

Retour aux méthodes manuelles et réorganisation des soins

"On n'a plus accès aux applications informatiques dont on a besoin pour fonctionner, on ne peut plus joindre les services par téléphone [...] On revient au papier et au crayon, en faisant appel à des coursiers qui se déplacent d'un service à l'autre", selon le directeur. Il évoque des "impacts plus faciles à gérer sur le nouveau CHU", du fait de son système d'information "conçu de telle manière que les intrusions sont beaucoup plus difficiles".

La direction du CHU a déprogrammé l'activité "sur la semaine qui vient" pour "réserver la prise en charge des patients déjà présents et des cas les plus urgents". Elle demande aux patients de ne se rendre aux urgences "que dans le cadre d'une urgence vitale, après avoir contacté le 15". Le Samu est préservé de la cyberattaque.

Selon le directeur, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) "confirme la gravité de l'attaque" et a "déjà identifié d'où [elle] pouvait venir", évoquant "l'un des fournisseurs informatiques [du CHU] qui aurait été piraté il y a quelques mois".

Pour l'heure, le nouveau CHU de Belle-Plaine accueille les consultations externes. Depuis une semaine, le pôle parent-enfants y est transféré progressivement. D'après le CHU, les autres opérations de transfert de ce pôle sont maintenues comme prévu.