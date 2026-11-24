Washington interdit l'exportation de technologies américaines vers Megaspeed et ses filiales, soupçonnées de détourner des produits vers la Chine, sur fond de scandale et de tensions.

Lundi soir, les Etats-Unis ont placé sur liste noire Megaspeed ainsi que ses filiales. Annoncée par le ministère du Commerce américain, cette décision interdit aux entreprises américaines d’exporter leur production à destination de sept entreprises situées à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande, sauf si elles obtiennent une dérogation de Washington.

Parmi ces entités figurent notamment Swiftdata, société mère de Megaspeed, à Singapour, et Speedmatrix, en Malaisie.

Dans un document officiel, le ministère du Commerce américain a expliqué sa décision "par le risque important que ces entités soient ou deviennent impliquées dans le détournement de produits informatiques de pointe vers des utilisations finales ou des utilisateurs finaux non autorisés". La Chine est implicitement visée par cette justification.

Un contexte de scandale mêlant espionnage et relations personnelles

Megaspeed est une société singapourienne au sein de laquelle Alice Huang a joué un rôle clé. Jensen Huang, patron de Nvidia, a eu une relation extraconjugale avec cette ex-dirigeante de Megaspeed, soupçonnée d'être une espionne au service de Pékin.

Jensen Huang avait annoncé sa démission, puis a été réintégré à la tête de Nvidia après le soutien du président américain Donald Trump.

Megaspeed est actuellement sous enquête criminelle du ministère de la Justice pour avoir prétendument fait passer des puces d'intelligence artificielle vers la Chine, en violation de la loi américaine. La décision d'ajouter Megaspeed à la liste noire a été précédée de semaines de débats au sein de l'administration Trump.