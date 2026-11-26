Les nouveaux statuts d'Agache permettent à Bernard Arnault, 77 ans, de conserver la gérance de la galaxie LVMH jusqu'à un âge très avancé, repoussant la question de sa succession.

La publication en novembre 2026 des statuts de la nouvelle holding familiale Agache, qui contrôle le groupe LVMH, confirme que Bernard Arnault pourra rester à la tête de son empire du luxe jusqu’à ses 95 ans. Cette disposition, inscrite dans les statuts, prolonge significativement la période durant laquelle l’homme d’affaires, aujourd’hui âgé de 77 ans, pourra exercer la gérance du groupe familial et, par ricochet, de LVMH.

Une limite d’âge confirmée à 95 ans

Selon les statuts de la nouvelle holding familiale Agache, qui contrôle LVMH, l'âge limite du gérant est de 95 ans. Cette mention figurait déjà dans la précédente structure de contrôle. En 2044, Bernard Arnault atteindra cet âge limite, ce qui lui laisse près de deux décennies supplémentaires à la tête de l’empire du luxe.

A 77 ans, le patron du numéro un mondial du luxe a déjà repoussé deux fois l'âge limite pour être PDG de LVMH, passée de 80 à 85 ans en avril 2025. "On a échappé au pire, j'ai un de mes amis qui m'a suggéré de mettre 100 ans !", s'amuse-t-il, alors devant les actionnaires. Un an plus tard, il déclarait : "On reparlera de tout ça dans 7 ou 8 ans, si vous le voulez bien." En actant la gérance de la holding familiale jusqu'à 95 ans, il est ainsi certain de pouvoir diriger le groupe même s'il doit quitter la direction opérationnelle de LVMH à 85 ans.

Agache deviendra la nouvelle société cotée. Elle réunira les principales sociétés de participation du groupe familial Arnault : Financière Agache, Agache et Christian Dior. L’opération rassemblerait ainsi la majeure partie de la participation du groupe familial Arnault au sein de LVMH, soit une part de 50,33% du capital, et de 66,27% des droits de vote.

La reconduction de cette limite d'âge dans la nouvelle holding confirme la stratégie de longévité de Bernard Arnault à la tête du groupe.

Une succession toujours incertaine

Avec cinq héritiers, tous titulaires de postes clé dans le groupe, la transmission devient une question toujours plus prégnante. Les marchés financiers souhaiteraient connaître un nom. Mais le patriarche s’y refuse et maintient l’incertitude. Bernard Arnault dément toute "fissure" au sein de la famille. Il redoute que l’empire créé par lui n’éclate. Afin de le faire perdurer, il veut donc durer.

Bernard Arnault, élu il y a deux ans membre de l'Académie des sciences morales et politiques, cultive une image d'"immortel" et veille scrupuleusement à sa santé et à sa forme physique. Selon les journalistes du Monde, son hygiène de vie, marquée par la frugalité, le sport et la rigueur intellectuelle, s'inscrit dans une stratégie de conservation du pouvoir.