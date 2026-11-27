Le président américain justifie son intervention pour le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, malgré les soupçons pesant sur le dirigeant.

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu'il disposait de suffisamment d'informations pour conclure que Jensen Huang, le PDG du géant de la tech Nvidia, ne représentait pas une menace pour la sécurité. "Je pense qu'il n'y a absolument rien à craindre", a déclaré Donald Trump à des journalistes dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Interrogé par l'AFP sur la façon dont il pouvait en être sûr alors que le ministère de la Justice n'a pas indiqué avoir mené d'enquête approfondie sur Jensen Huang, Donald Trump a répondu que sa conviction reposait sur "les informations que j'ai, qui sont très nombreuses".

Jensen Huang, une des figures de proue de la révolution mondiale de l'intelligence artificielle (IA), a été poussé à la démission plus tôt en novembre après la révélation d'une relation extraconjugale qu'il entretenait avec une femme d'affaires. Celle-ci est soupçonnée de liens avec les services de renseignement chinois, et l'entreprise qu'elle a dirigée aurait aidé des entreprises chinoises à obtenir des puces en violation de restrictions américaines à l'exportation.

Après la démission inattendue de Jensen Huang, l'action Nvidia a fortement chuté. Le conseil d'administration a ensuite choisi de le réintégrer à son poste, provoquant une légère remontée du titre. Donald Trump a affirmé avoir travaillé en coulisses avec d'autres responsables américains afin de faire revenir l'entrepreneur à son poste. Cette intervention du gouvernement des Etats-Unis dans les décisions d'une entreprise de cette importance est particulièrement inhabituelle.

Jeudi, le président américain a déclaré : "J'ai vu ce qui se passait avec l'entreprise, ce qui se passait avec son action, et je pense que c'est une excellente chose qu'il soit de retour". Il a ensuite jugé : "Donc je pense (...) vraiment que j'ai fait une grande chose pour notre pays et même le monde". Selon Donald Trump, Jensen Huang "est très heureux d'être de retour. Il appelle cela son deuxième mandat".

Jensen Huang, PDG et cofondateur de Nvidia, reste à la tête d'un groupe clé pour l'industrie technologique américaine.