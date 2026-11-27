L'attaque a rendu indisponible la plateforme AFP Forum, poussant l'agence à isoler le service et à proposer des solutions de repli à ses clients.

Dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 novembre, une cyberattaque a visé l'Agence France-Presse, qui compte parmi ses clients la majorité des médias français. Sa direction a précisé jeudi que cette attaque nécessite de rendre provisoirement inaccessible AFP Forum, sa plateforme de contenus. Dans un message interne au sein de l'agence de presse mondiale, la direction indique : "L'AFP a été la cible d'une cyberattaque cette nuit, à partir de 1h30 (heure de Paris). Elle visait AFP Forum, l'une des plateformes sur lesquelles nos clients consultent et téléchargent nos contenus".

Mesures d’urgence et conséquences pour les clients

L'AFP précise : "Dès la détection de l'intrusion, nos équipes ont isolé la plateforme pour la protéger. Par précaution, AFP Forum reste donc temporairement inaccessible". L'agence propose des solutions de repli à ses abonnés. Elle indique également : "Des analyses sont en cours, avec l'appui d'experts extérieurs. A ce stade, nous ne disposons d'aucun élément sur l'identité des auteurs de cette attaque".

Aux côtés d'AP et de Reuters, l'AFP figure parmi les trois agences mondiales d'information. Répartis dans 210 bureaux dans le monde, ses 1840 journalistes, issus de 135 nationalités, proposent de l'information en six langues sous forme de texte, photo et vidéo. Son rapport annuel 2025 indique une production moyenne quotidienne de 2300 dépêches en texte, 3000 photos et 300 vidéos. Les médias passent par la plateforme AFP Forum pour acheter ses photos et vidéos afin d'illustrer leurs articles.