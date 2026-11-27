Le milliardaire tchèque devient l'actionnaire majoritaire du groupe de distribution, après une offre publique d'achat validée par la Commission européenne.

A l'issue de l'offre publique d'achat (OPA) qu'il avait lancée, Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque, détient 71,02% du capital de Fnac Darty, spécialiste du matériel électronique et des produits culturels. L'Autorité des marchés financiers (AMF) l'a annoncé ce jeudi 26 novembre.

Une montée progressive au capital

L'OPA avait été lancée en janvier par Daniel Kretinsky. Par l'intermédiaire de sa société luxembourgeoise Vesa, il possédait déjà 28,5% de Fnac Darty. Pendant l'offre, il en a acquis 40,87%, ce qui a porté à 69,3% la part totale détenue par l'entreprise EP Group. Contrôlée par Daniel Kretinsky et à l'initiative de l'OPA, EP Group a ainsi consolidé sa position dans le groupe.

Du 12 au 25 novembre, l'OPA avait de nouveau été ouverte afin que les actionnaires puissent apporter le plus grand nombre possible de titres. Le communiqué du groupe indique que "1,69% du capital de Fnac Darty (a été) apporté au cours de la réouverture, portant la participation totale d'EP Group (société contrôlée par Daniel Kretinsky et à l'initiative de l'OPA, NDLR) à 71,02% du capital de Fnac Darty".

Le 20 octobre, la Commission européenne avait donné son feu vert au projet d'OPA. Il s'agissait de la dernière autorisation nécessaire à cette opération. Elle avait "conclu" que celle-ci "ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont présentes". Cette approbation a rendu possible la finalisation de la prise de contrôle majoritaire par Daniel Kretinsky.