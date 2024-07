Emmanuel Macron donnera sa première interview depuis les législatives ce mardi soir

Emmanuel Macron sera interrogé en direct du Trocadéro ce mardi soir. Une prise de parole qui portera sur "la situation politique française", puis sur "les Jeux olympiques et paralympiques".

Il s'agira de la première prise de parole officielle du président de la République depuis le résultat des élections législatives : ce mardi 23 juillet, Emmanuel Macron se prêtera à une interview, en direct du Trocadéro à Paris, à partir de 20h10. L'entretien, qui devrait durer une vingtaine de minutes, sera mené par les journalistes Thomas Sotto, pour France 2, et Nathalie Iannetta, pour Radio France. La séquence sera retransmise sur France 2, Franceinfo, France Inter et sur le site Francetv.fr.

Emmanuel Macron "reviendra sur la situation politique française et s'exprimera sur les Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à trois jours de la cérémonie d'ouverture", ont précisé France Télévisions et Radio France, dans un communiqué commun publié lundi après-midi.

"Personne ne l'a emporté"

Depuis la défaite de son camp aux élections législatives, dimanche 7 juillet, une prise de parole du président de la République était fortement attendue. Celui-ci s'était déjà adressé aux Français dans une lettre publique, le 10 juillet, dans laquelle il affirmait que "personne" n'avait "emporté" les élections, ignorant sciemment la majorité relative obtenue par la gauche à l'Assemblée nationale.

Deux semaines plus tard, Emmanuel Macron s'exprimera en tant que seul membre de l'exécutif encore pleinement en fonction : le gouvernement de Gabriel Attal est démissionnaire depuis le mardi 16 juillet et n'assure plus que les affaires courantes. Une situation précaire, alors que la France s'apprête à accueillir les sportifs et spectateurs du monde entier lors des Jeux olympiques et paralympiques. Lundi, Emmanuel Macron a formulé le vœux d'une "trêve olympique et politique" aux cours des semaines à venir.