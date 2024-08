Présidentielle américaine : Kamala Harris prend la tête des sondages dans trois États pivots

Le parti démocrate progresse dans le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan depuis le retrait de Joe Biden au profit de Kamala Harris. Des États dont le résultat sera crucial le 5 novembre.

La bonne dynamique se confirme pour Kamala Harris dans la course à la Maison Blanche. Le dernier sondage dévoilé par le média américain ABC News place la vice-présidente en tête des intentions de vote nationales, avec 2,4 points d'avance sur Donald Trump. Une tendance inversée par rapport à ce qu'annonçaient les sondages en cas de duel entre Joe Biden et Donald Trump, avant le retrait du président démocrate.

Pour sa campagne éclair, Kamala Harris met le paquet sur les États pivots ('Swing states') : ces États qui ne sont acquis ni au parti républicain, ni au parti démocrate. Pour l'élection présidentielle 2024, la plupart des spécialistes s'entendent sur sept États pivots : la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, l'Arizona, la Géorgie, le Nevada et la Caroline du Nord. En 2020, l'écart entre Biden et Trump y avait été inférieur à 3%.

Une campagne qui cible les 'Swing states'

Ce n'est donc pas un hasard si la vice-présidente est en meeting en Pennsylvanie ce mardi, et se rend mercredi dans le Michigan et le Wisconsin. Une stratégie qui semble validée par les sondages : selon une étude dévoilée par le New York Times et Siena College, Kamala Harris prend la tête dans ces trois États, où elle récolte 50% des intentions de vote, contre 46% pour Donald Trump. Le candidat républicain y avait pourtant l'avantage face à Joe Biden il y a encore quelques semaines. Si elle remportait effectivement le vote de la Pennsylvanie, du Michigan et du Wisconsin le 5 novembre, la démocrate pourrait compter sur 44 grands électeurs, soit 16% du collège électoral.

Kamala Harris n'a pas prévu de couper son effort. La vice-présidente poursuivra sa campagne en se rendant dans deux autres États-pivots en fin de semaine : le Nevada et l'Arizona. En 2020, ce dernier État n'avait été remporté par Joe Biden qu'avec 0,6 point d'avance sur Donald Trump.