Pourquoi le Smic pourrait dépasser les 1800 euros à la rentrée ?

Si les prévisions des hausses des prix se confirment cet été, le salaire minimum sera automatiquement revalorisé.

Les quelques trois millions de Français rémunérés au Smic pourraient très prochainement voir leur salaire revalorisé. En effet, l'Insee comme la Banque de France prévoient pour cet été un niveau d'inflation tel qu'il nécessitera une réindexation automatique du salaire minimum, avec une hausse de l'ordre de 2% minimum. Le Smic, actuellement à 1766, 92 euros brut (1398,70 euros net), atteindrait alors 1802 euros brut (1405 euros net). Voici pourquoi.

Chaque année au 1er janvier, le Smic est automatiquement réhaussé en fonction de l'inflation. Mais il peut également être réindexé au cours de l'année, à une condition : si l'indice des prix à la consommation hors tabac des 20% des ménages les plus modestes a augmenté d'au moins 2% par rapport à novembre 2023. Or, selon les prévisions de l'Insee et de la Banque de France, une telle hausse devrait se produire cet été, notamment en raison de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques.

Forte inflation attendue en août

Quand l'augmentation du Smic pourrait-t-elle se matérialiser sur les fiches de paie ? Il faudra pour cela attendre les chiffres définitifs de l'inflation. Notons que celle-ci a finalement été inférieure aux prévisions de l'Insee pour le mois de juillet : l'indice des prix à la consommation des ménages les plus modestes a augmenté de 1,41% par rapport au mois de référence, restant en-dessous donc de la barre des 2%.

L'Insee anticipe cependant une inflation renforcée en août. Si les chiffres définitifs du mois d'août, dévoilés en septembre, confirment une hausse de l'indice des prix supérieure à 2%, le Smic sera revalorisé à hauteur de cette hausse dès le mois d'octobre.