Gabriel Attal favori des Français pour Matignon, avec 40% d'opinions favorables

Alors qu'un changement de gouvernement est imminent, le Premier ministre démissionnaire est la figure la plus plébiscitée pour occuper Matignon, selon un sondage.

Qui pour remplacer Gabriel Attal à Matignon ? Depuis la défaite du camp macroniste aux élections législatives, le départ du Premier ministre semble incontournable. Il est d'ailleurs officiellement démissionnaire depuis le 16 juillet et ne gère plus que les affaires courantes, en l'attente de la nomination de son successeur. Mais alors qu'Emmanuel Macron s'efforce de lui trouver un remplaçant consensuel, un sondage Harris Interactive montre que les Français peinent à s'entendre sur une figure. Si bien que la personnalité la plus plébiscitée pour ce poste reste... Gabriel Attal lui-même.

L'actuel locataire de Matignon recueille ainsi 40% d'opinions positives, selon l'enquête dévoilée par Challenge. Plus surprenant, cette relative popularité s'observe au-delà de son camp : si 81% des électeurs macronistes interrogés ont une bonne opinion de lui, c'est aussi le cas de 76% de ceux de LR, de 49% des écologistes, et même de 22% des insoumis et de 21% des partisans du Rassemblement national. Gabriel Attal coiffe de peu Jordan Bardella : le président du RN jouit quant à lui de 39% d'opinions positives, lesquelles sont cependant très concentrées dans son propre camp.

A droite, Xavier Bertrand fait une belle remontée et s'illustre avec 32% d'opinions positives. Il jouit en particulier d'une grande popularité chez les électeurs LR (82%), mais possède également une bonne image auprès des macronistes (53%) et même chez certains socialistes (25%).

La gauche en manque d'incarnation

Le sondage désavoue en revanche Lucie Castets : la candidate du Nouveau Front Populaire au poste de Premier ministre pâtit d'un déficit de popularité, étant encore peu connue du grand public. Elle ne recueille ainsi que 17% d'opinions positives, 40% des sondés ayant déclaré "ne pas la connaître assez pour se prononcer". Même à gauche, sa popularité reste relative : elle est de 45% chez les électeurs écologistes, 36% chez les insoumis et 34% chez les socialistes.

Lucie Castets arrive ainsi en 21e position du classement des 35 personnalités testées dans le sondage. Elle est surclassée par d'autres personnalités de gauche, dont Raphaël Glucksmann (27 %) ou encore François Hollande (26 %).