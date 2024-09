Après 10 semaines sans gouvernement, Barnier tient son premier Conseil des ministres

Les 39 ministres du gouvernement Barnier ont rendez-vous ce lundi à l'Elysée autour du président de la République.

Enfin un Conseil des ministres. Ce lundi 23 septembre, les 39 membres du nouveau gouvernement avaient rendez-vous à 15h à l'Elysée, pour une première réunion au complet autour de Michel Barnier et d'Emmanuel Macron. Après près de 10 semaines au cours desquelles la France a été gouvernée par des ministres démissionnaires, c'est enfin un exécutif de plein exercice qui s'est retrouvé au palais présidentiel.

Quelques heures plus tôt, Michel Barnier avait pris les devant en conviant ses troupes à l'hôtel de Matignon, à l'occasion d'un petit-déjeuner "pour mieux se connaître". Il faut dire que la formation inédite de cette coalition gouvernementale amène des personnalités de différentes familles politiques à se côtoyer. Le tout dans un climat fébrile où rien ne garantit au gouvernement qu'il échappera à la censure de l'Assemblée nationale dès le mois d'octobre.

"Jouer collectif"

Ce lundi matin, Michel Barnier a exhorté ses troupes à se montrer "irréprochables et modestes", à "agir plus que de communiquer" et à "jouer collectif". Conscient de l'absence de majorité acquise à sa cause à l'Assemblée nationale, il a exigé "du respect pour tous nos concitoyens et pour tous les partis politiques et d'écouter tout le monde".

Le chef du gouvernement a ensuite précédé ses ministres à l'Elysée pour une entrevue rapide avec Emmanuel Macron en vue du Conseil des ministres. Celui-ci sera sans doute l'occasion pour les deux hommes de mieux définir leurs rôles respectifs au sein de cet exécutif de coalition, situation inédite sous la Ve République.