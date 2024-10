Présidentielle américaine : le dernier débat de la campagne oppose Tim Walz à J.D. Vance

Les candidats républicain et démocrate au poste de vice-président s'affronteront ce mardi soir lors d'un duel télévisé sur la chaîne américaine CBS News.

Il devrait s'agir du dernier duel télévisé de la campagne américaine. Ce mardi 1er octobre, le démocrate Tim Walz et le républicain J.D. Vance se feront face sur le plateau de CBS News pour défendre leur candidature au poste de vice-président, respectivement, de Kamala Harris et de Donald Trump. Un débat qui leur donnera l'occasion de se faire mieux connaitre du grand public, à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle du 5 novembre.

Comme le précédent duel, qui a opposé Kamala Harris à Donald Trump le 10 septembre, la confrontation de ce mardi soir se fera sans public, précise l'AFP. En revanche, des dizaines de millions de téléspectateurs devraient suivre l'évènement. Les deux hommes n'auront pas le droit de se munir de notes. En revanche, leurs micros resteront ouverts tout au long du débat, leur permettant de s'interpeller et de s'interrompre, ce qui n'était pas la règle le 10 septembre sur ABC. L'émission durera 90 minutes.

Une tradition depuis 1976

Il y aura donc, d'une part, Tim Walz, gouverneur du Minnesota de 70 ans, et de l'autre J.D. Vance, sénateur de 40 ans, néophyte de la politique, ancien militaire puis avocat et homme d'affaire. Si tout les oppose politiquement, les deux hommes ont été choisis par leurs colistiers respectifs pour leur faculté à s'adresser à l'électorat blanc et populaire des Etats du Nord et du Centre du pays. J.D. Vance s'est d'ailleurs rendu célèbre par la publication d'une autobiographie relatant son enfance dans la Rust Belt, région industrielle en déclin.

Le débat télévisé entre les candidats à la vice-présidence est une tradition des campagnes électorales américaines depuis 1976. S'il s'agit rarement d'une étape déterminante pour l'issue du scrutin, le duel de ce soir a la spécificité d'être très probablement le dernier de la campagne, Donald Trump ayant refusé de se confronter une seconde fois à Kamala Harris.