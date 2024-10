Budget : les collectivités locales n'acceptent "aucune des mesures" d'économies demandées par l'exécutif

Laurent Saint-Martin et Catherine Vautrin ont présenté ce mardi au comité des Finances locales leur plan visant à faire 5 milliards d'euros d'économies sur les collectivités. Un plan rejeté en bloc.

"Nous n'acceptons aucune des mesures", a tranché net le président du Comité des finances locales, André Laignel, ce mardi 8 octobre. Devant cet organe composé d'élus du Parlement et des collectivités territoriales ainsi que de représentants de l'Etat, le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin et la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation, Catherine Vautrin, ont présenté un plan visant à réaliser 5 milliards d'euros d'économies en 2025.

Un plan qui revient en réalité à réaliser "9,5 milliards d'euros", selon André Laignel, si l'on tient compte de l'inflation et de la baisse d'1,5 milliard d'euros du Fonds vert, qui aurait été confirmée à cette occasion par les ministres. Le président du Comité des finances locales a dénoncé "une ponction sans précédent sur une seule année".

"Parole bafouée"

La pilule est d'autant plus difficile à avaler que Michel Barnier, dès son investiture, avait promis de renouer le dialogue avec les collectivités locales. "Il est inutile qu'on veuille nous faire des discours sympathiques sur la confiance à retrouver, alors que les actes immédiats sont, à l'inverse, la parole bafouée", a dénoncé André Laignel. Ce dernier a dit compter désormais sur le Parlement, en particulier le Sénat qui représente les territoires, pour amender le projet de loi de finances.

Le projet de budget 2025 qui sera présenté ce jeudi à l'Assemblée prévoit de réaliser 60 milliards d'économies l'an prochain, afin de ramener le déficit public à 5% du PIB. Or le déficit des collectivités territoriales s'est encore creusé en 2024 : début septembre, Bercy avançait qu'il "pourrait atteindre plus de 20 milliards d'euros" à la fin de l'année, "un niveau historique qui n'avait pas été atteint depuis plus de vingt-cinq ans."