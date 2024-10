La poste s'éloigne de la fonction publique avec la création d'un CSE

Le groupe calque son modèle de dialogue social sur le secteur privé, bien que toujours détenu par des capitaux publics, alors que 72% de ses salariés ne sont pas fonctionnaires.

Ce vendredi 25 octobre, une page se tourne à La Poste. Le groupe a changé de modèle de dialogue social, laissant de côté les instances issues du droit de la fonction publique pour des comités sociaux et économiques (CSE), classiques dans les entreprises de droit privé. La Poste "disposait d'instances issues du droit de la fonction publique (les comités techniques), de CHSCT (comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et de COGAS (comités d'orientation et de gestion des activités sociales)", a expliqué le groupe.

Des instances dépassées

Cependant, ces instances "ne correspondent plus à la réalité du corps social de La Poste aujourd'hui constitué à 72% de salariés de droit privé et 28% de fonctionnaires", même si La Poste reste une société anonyme à capitaux publics, détenue par l'État et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). À l'issue d'élections des représentants du personnel dont les résultats consolidés ont été publiés vendredi, des comités sociaux et économiques (CSE) ont été mis en place. La CFDT remporte 26,07% des voix, suivie par la CGT (23,67%), de FO (21,71%), de Sud (18,46%) et de la CFE-CGC (10,10%).

Associer représentants des salariés et enjeux économiques

"Jusqu'ici, les instances ne traitaient que les sujets réglementaires et organisationnels" et n'étaient pas consultés sur la stratégie de l'entreprise ou la politique de formation professionnelle, explique La Poste. Désormais, les représentants du personnel seront associés aux "enjeux stratégiques, financiers et économiques" du groupe.

La Poste indique que 1500 représentants de proximité, "soit 1 pour 100 postiers" seront en charge de "relayer les questions individuelles et collectives ainsi que les sujets du quotidien auprès des managers, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail". Pour être valide, un accord collectif d'entreprise devra désormais être majoritaire en obtenant 50% des suffrages, alors que 30% suffisaient jusqu'alors. Les CSE gèreront également les activités sociales et culturelles de l'entreprise avec un budget annuel correspondant à "2,46% de la masse salariale".