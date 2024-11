Donald Trump nomme Elon Musk à la tête d'un nouveau ministère

Après avoir investi plus de 100 millions de dollars dans la campagne de Donald Trump, Elon Musk se voit offrir un nouveau ministère par le futur président républicain, de l'"efficacité gouvernementale".

Ce mardi 12 novembre, Donald Trump a indiqué qu'il souhaitait nommer Elon Msuk, homme le plus riche de la planète et patron de Tesla et SapceX à la tête d'un nouveau ministère de l'"efficacité gouvernementale" avec l'homme d'affaires Vivek Ramaswamy. "Ensemble, ces deux Américains formidables traceront le chemin pour mon administration afin de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles, et restructurer les agences fédérales", a déclaré le républicain dans un communiqué. Il a assuré que ses deux alliés allaient "envoyer des ondes de choc dans le système".

"Projet Manhattan de notre temps"

Selon le républicain, ce ministère serait le "Projet Manhattan de notre temps", d'après le programme de recherche et développement pendant la Seconde Guerre mondiale pour créer la bombe atomique. Depuis plusieurs semaines, Donald Trump affirmait que l'homme d'affaires américain serait chargé d'une mission sur l'efficacité du gouvernement fédéral. L'objectif des trois hommes d'affaires est de procéder à 2000 milliards de dollars de coupes claires dans le budget du gouvernement fédéral, qui est de 6500 à 7000 milliards.

"J'ai hâte qu'Elon et Vivek fassent des changements dans la bureaucratie fédérale, avec une vision en matière d'efficacité et, en même temps, pour améliorer la vie de tous les Américains", a-t-il déclaré. Le président élu a donné aux deux hommes jusqu'au 4 juillet 2026 pour se doter d'un "plus petit gouvernement [qui serait] un cadeau parfait à l'Amérique pour le 250è anniversaire de la Déclaration d'Indépendance".

Un ministère nommé d'après un mème

Ce nouveau ministère est nommé "Department of Government Efficiency", soit "Doge". Un acronyme qui fait référence à une chienne japonaise, Kabosu, une shiba inu mondialement connue sur Internet depuis 2010 grâce… à des mèmes. La chienne est même devenue l'emblème du dogecoin, cryptomonnaie créée à l'origine pour plaisanter, avant qu'Elon Musk ne s'en entiche et annonce un projet spatial censé être entièrement financé en dogecoin, DOGE-1, un petit satellite qui devrait être lancé par SpaceX. En 2023, Musk avait même déclaré que le Dogecoin pourrait servir à acheter certains produits Tesla, avant d'utiliser brièvement le Doge comme logo de Twitter.