La cagnotte du Salvador en bitcoins bondit suite à l'élection de Trump

Le Salvador est devenu en septembre 2021 le premier au monde à introduire le bitcoin au même titre que le dollar. Un pari audacieux bien que critiqué, qui se montre gagnant pour l'instant.

Depuis l'élection de Trump, le Bitcoin a connu une flambée qui a dépassé les 90 000 dollars ce mercredi. De quoi rendre heureux le président du petit pays d'Amérique centrale, Nayib Bukele, qui exultait ce mardi sur son compte X. Alors qu'il a décidé il y a trois ans de faire de cette cryptomonnaie une devise officielle nationale, son pari se révèle lucratif. Le portefeuille du Salvador est de 5932 bitcoins, acheté à un prix moyen de 44 325 dollars, et affiche aujourd'hui une plus-value de 270 millions de dollars, soit plus de 100%. Le souhait du président était de bancariser les 70% de la population en marge du système financier, commençant alors à acheter ces actifs virtuels pour l'État. Nayib Bukele souhaitait également attirer les investissements internationaux et réduire les coûts des transferts d'argent des Salvadoriens vers l'étranger, qui représentent 25% du PIB.

Valeur refuge

L'État a accumulé progressivement du bitcoin, comparant celui-ci à de l'or numérique, en achetant quotidiennement un jeton depuis 2022 afin de constituer un fonds de réserves sans investir de trop grosses sommes d'un coup. Le pays a ainsi limité les risques en minimisant l'impact de la volatilité des prix. Le président a toujours soutenu le potentiel du Bitcoin sur le long terme en tant que valeur refuge face aux monnaies traditionnelles et à l'inflation. L'État a créé un portefeuille numérique, "Chivo Wallet", et offert 30 dollars de bienvenue à chaque utilisateur pour encourager son utilisation. Une ONG, Mi Primer bitcoin (mon premier bitcoin), a même vu le jour afin de former 35 000 personnes dans le pays. Cependant, cette démocratisation a été vivement critiquée par les institutions monétaires internationales, qui craignent que cela ne perturbe l'économie du pays. Le FMI a toujours refusé d'accorder un prêt au pays endetté, notamment à cause de l'utilisation du Bitcoin, jusqu'en août dernier, où un accord préliminaire pour un prêt de 1,3 milliard de dollars a été trouvé.

Cependant, l'utilisation du Bitcoin au Salvador reste très limitée. 88% des Salvadoriens n'utilisent toujours pas la cryptomonnaie, selon une étude de l'Institut universitaire d'opinion publique de l'université centraméricaine (IUDOP). La population se montre encore méfiante, reflétant une peur de la nouveauté et de la technologie, selon l'ONG Mi Primer Bitcoin. Les habitants, habitués aux moyens de paiements traditionnels, hésitent encore à adopter une monnaie entièrement numérique et volatile.