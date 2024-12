Pour les Français, Emmanuel Macron est responsable de l'instabilité politique

Six Français sur dix sont favorables à la démission d'Emmanuel Macron au lendemain de la chute de Michel Barnier, révèle un sondage Odoxa-Backbone consulting pour Le Figaro.

Alors que le bail de Michel Barnier à Matignon n'aura duré que trois mois suite à une motion de censure historique, Emmanuel Macron cherche son remplaçant. Mais les Français tiennent plus le président pour responsable de l'instabilité politique que le gouvernement Barnier. Selon un sondage Odaxa-Backbone Consulting pour Le Figaro, 46% des Français, soit près de la moitié du pays, le tient pour responsable de l'instabilité actuelle. Seuls 11% tiennent le RN pour responsable et 10% le Nouveau Front Populaire, et 29% l'ensemble des forces politiques.

Un dommage collatéral

Seuls 4% des Français jugent Michel Barnier responsable de cette instabilité, estimant qu'il est plus un "dommage collatéral" de cette situation. 52% estiment que la motion de censure et la démission du gouvernement comme une "bonne chose pour notre pays". 47% des sympathisants écologistes et 45% des socialistes y voient même une "mauvaise chose", alors que le budget était à l'étude. Mais l'étau se resserre autour d'Emmanuel Macron, six Français sur dix (59%) demandant le départ anticipé du président. Une idée soutenue par tous les camps sauf celui du parti présidentiel (9%). 52% des LR voient cette issue d'un bon œil. "Sociologiquement, son départ ferait la quasi-unanimité dans le pays, hormis chez les seniors (58% des plus de 65 ans et des retraités). Cette attente est particulièrement marquée parmi les catégories populaires (72%) et les jeunes (70%)" explique Gaël Sliman, président d'Odoxa.

Un premier ministre sans étiquette

Alors que Macron n'a jamais été aussi peu populaire, 59% des Français penchent pour un nouveau premier ministre "non affilié à un parti". 39% des interrogés sont en faveur d'une personnalité de gauche hors Nouveau Front Populaire, contre 36% pour le RN et 35% pour la droite. Pour 32% des interrogés, Bernard Cazeneuve, pressenti cet été, ferait "un bon premier ministre". Le patron du MoDem, François Bayrou, distance toutes les figures de gauche pour 27% des sondés. À droite, 31% des Français seraient en faveur de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur démissionnaire, et 29% pencheraient pour le maire de Troyes François Baroin. Mais celui qui remporte le plus de voix n'est autre que… Michel Barnier, avec 33% d'opinions positives, bien que seuls 28% des Français souhaitent lui donner une seconde chance à Matignon. Mais avant même d'être censuré, l'intéressé savait sa reconduction peu probable.