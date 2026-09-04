L'Union européenne prépare une nouvelle aide de 200 millions d'euros pour le Groenland, ciblant matières premières critiques et infrastructures numériques.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’apprête à annoncer une aide financière de 200 millions d’euros en faveur du Groenland, selon le Financial Times. L’annonce devrait avoir lieu ce week-end lors d’un déplacement d’Ursula von der Leyen sur l’île, alors que Bruxelles veut resserrer les liens avec ce territoire convoité par l’administration de Donald Trump.

Ce programme de financement couvre 2026 et 2027, selon deux responsables européens informés de ce déplacement. Ces fonds seraient investis dans le secteur des matières premières critiques, les énergies renouvelables, les câbles sous-marins, les liaisons par satellite et les centres de données. Une partie serait également versée au gouvernement groenlandais pour améliorer l’administration, a précisé l’un des responsables.

Un soutien financier accru de l’Union européenne

Ces 200 millions d’euros s’ajoutent aux 225 millions d’euros déjà alloués au Groenland au titre du budget commun européen actuel pour la période 2021-2027. Ursula von der Leyen signera également une déclaration visant à renforcer les liens économiques entre l’Union européenne et cette île arctique de seulement 57 000 habitants, qui constitue une partie autonome du Royaume du Danemark.

Bruxelles cherche à renforcer son soutien politique au Groenland suite aux menaces d’annexion répétées du président américain Donald Trump. L’Union européenne souhaite également montrer sa présence dans l’Atlantique Nord après la victoire du "non" lors du référendum en Islande.