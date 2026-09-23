Les Etats-Unis vont "officiellement" renommer l'intelligence artificielle en "super intelligence"

Donald Trump s'est exprimé à l'Assemblée générale de l'ONU. Le président des Etats-Unis estime que le mot "artificiel" donne l'impression que l'intelligence est factice.

Le mardi 22 septembre 2026, lors de son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies, le président des Etats-Unis, Donald Trump, a annoncé que les Etats-Unis allaient "officiellement" renommer l’intelligence artificielle (IA) en "super intelligence". Selon le président, "le mot ‘artificiel’ donne l'impression que l'intelligence est factice".

Une décision à portée symbolique

Le changement de terminologie concerne l’ensemble des usages officiels de l’intelligence artificielle aux Etats-Unis. Cette décision, annoncée par le président des Etats-Unis lors d’un forum diplomatique international, vise à modifier la manière dont cette technologie est désignée dans les documents gouvernementaux, les communications publiques et les textes réglementaires.

La déclaration de Donald Trump a été largement reprise par de nombreux médias internationaux, soulignant l’écho mondial de cette annonce. Le choix du terme "super intelligence" vise à dissiper toute ambiguïté sur la nature des systèmes développés, en insistant sur leur caractère avancé plutôt que sur une supposée artificialité.