Sébastien Lecornu demande à ses ministres des propositions pour répondre à la crise des blocus lycéens

Le Premier ministre fixe cinq chantiers prioritaires et un calendrier resserré pour apaiser la colère lycéenne après une semaine de blocages.

Dans une lettre adressée ce dimanche à ses ministres, au premier rang desquels le ministre de l'Education nationale, Sébastien Lecornu exhorte son équipe gouvernementale à "engager cinq chantiers pour répondre aux difficultés des lycéens et des personnels". Cette initiative intervient alors que le mouvement des lycéens, qui réclament notamment plus de moyens humains et financiers, s'est étendu à toute la France depuis la mi-septembre, parti d'un lycée de Créteil (Val-de-Marne). Le mouvement de blocage des lycées a été émaillé de tensions et de violences au cours de la semaine précédente.

Le chef du gouvernement fixe un calendrier serré : ces travaux, qui devront aboutir à des propositions "avant fin octobre", doivent "prolonger le dialogue engagé avec les représentants lycéens, les organisations syndicales et les parents, dans les établissements et les académies". Cette feuille de route est annoncée à deux jours d'une journée de mobilisation lycéenne redoutée mardi 6 octobre.

Sébastien Lecornu souhaite que les cours reprennent dès lundi 5 octobre partout où la sécurité le permet.

Cinq chantiers prioritaires

Le premier des cinq travaux demandés aux ministres est "d'assurer les cours" et de "donner aux équipes les moyens de faire réussir les élèves". Dès lundi 5 octobre, les ministres devront lancer dans "chaque académie" un "traitement prioritaire du remplacement des absences longues et des postes non pourvus". Notamment, précise Matignon, dans les classes à examen, comme la première et la terminale. Les ministres sont notamment invités à "réduire les délais d'affectation des remplaçants".

Le deuxième objectif est de "garantir des conditions d’enseignement dignes et préparer les lycées aux fortes chaleurs". Une réunion aura lieu mardi 6 octobre avec les présidents des conseils régionaux, en charge des lycées, "pour fixer une méthode commune". Avant fin octobre, les ministres devront proposer aux régions les "priorités d’adaptation aux fortes chaleurs". "L’objectif est d’engager les interventions réalisables avant l’été 2027 et de donner un calendrier aux travaux plus lourds", précise Sébastien Lecornu dans sa lettre.

Le troisième défi consiste à améliorer les emplois du temps des élèves – éviter les heures creuses, les pauses déjeuner trop courtes ou encore les longs trajets. "Des premières améliorations devront être proposées pour la rentrée des classes après les vacances de la Toussaint".

Parcoursup est également concerné. "Les ministres chargés de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur proposeront, avant fin octobre, des améliorations pour la campagne 2027", qui s’ouvrira dans les mois prochains.

Enfin, le Premier ministre veut "donner des suites visibles à la parole des lycéens". "Ce dernier point est sans doute le plus important", précise Sébastien Lecornu. Les ministres sont par exemple exhortés à proposer "une meilleure représentation des lycéens professionnels dans les instances académiques et nationales".

Chaque proposition devra être accompagnée d’un calendrier et d’un budget. "La confiance se rétablira lorsque chacun pourra constater ce qui change dans son lycée", conclut Sébastien Lecornu.