Primaire socialiste : Olivier Faure estime que "100 000 votants, ça serait un succès"

Olivier Faure, candidat et premier secrétaire du PS, affirme qu'une participation de 100 000 votants à la primaire socialiste constituerait un succès à l'approche du premier tour.

A quelques jours du premier tour de la primaire socialiste, Olivier Faure, candidat et premier secrétaire du Parti socialiste (PS), s’est exprimé sur la mobilisation attendue et ses ambitions pour la gauche, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027.

Le premier tour de la primaire socialiste aura lieu vendredi 9 et samedi 10 octobre 2026. Selon les chiffres avancés, il y aurait aux alentours de 100 000 inscrits pour ce scrutin. Interrogé sur France 2, Olivier Faure a déclaré : "100 000, ce serait un succès, oui, évidemment." Ce niveau de participation est perçu comme un signe d’intérêt manifeste pour la primaire et le débat à gauche.

Patrick Mennucci, président de la commission d’organisation de la primaire, a également indiqué sur BFMTV : "Ce soir, on va peut-être dépasser les 100 000 inscrits."

Rassembler la gauche

Olivier Faure a réaffirmé sa volonté de "rassembler la gauche" en cas de victoire. Il a insisté sur la nécessité de surmonter les divisions qui ont conduit à l’absence de la gauche au second tour de la présidentielle à deux reprises consécutives. Il a déclaré : "Je ferai tout, une fois que le scrutin m'aura déclaré vainqueur, pour que je puisse rassembler ma famille, rassembler la gauche, puis rassembler les Français."

Le premier secrétaire du PS a rappelé avoir proposé une primaire "de Ruffin à Glucksmann" afin d’inclure toutes les composantes de la gauche. Il a souligné qu’il ne cherchait pas à "créer un couloir le plus étroit possible", mais à élargir le rassemblement.

La primaire socialiste intervient alors que la gauche cherche à retrouver une dynamique. Olivier Faure a appelé à soutenir la mobilisation lycéenne et à aller manifester dans la rue. Il a également affirmé ne pas croire à la fatalité d’une victoire évidente de l’extrême droite à la prochaine présidentielle.

Trois débats télévisés ont rythmé la campagne, le dernier s’étant tenu la veille de l’interview d’Olivier Faure. Ces échanges ont permis aux candidats de confronter leurs projets et d’exposer leurs visions aux électeurs de gauche.

La participation effective lors du premier tour sera un indicateur clé de la capacité du Parti socialiste à mobiliser et à peser dans la recomposition de la gauche en vue de 2027.