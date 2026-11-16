François Hollande juge que la présidentielle de 2027 sera la plus importante de sa vie

L'ancien président insiste sur l'enjeu crucial du scrutin à venir, tout en maintenant le flou sur une éventuelle candidature.

L'ancien président de la République François Hollande a affirmé dimanche que l'élection présidentielle de 2027 serait "la plus importante de ma vie", tout en refusant de se déclarer candidat à ce stade. Lors d'un entretien dans l'émission "Sphere5", diffusée sur YouTube, il a insisté sur l'ampleur de l'enjeu pour la France et appelé à un rassemblement des forces démocratiques face à la montée des extrêmes.

"Je vais parler en tant qu'homme, en tant que citoyen, pas en tant que candidat potentiel ou en tant qu'ancien président, l'élection présidentielle qui arrive là, c'est la plus importante de ma vie", a déclaré François Hollande lors de l'émission Sphere5. Selon lui, "c'est la France qui est en cause. Ce n'est pas simplement un camp politique" et "jamais il y a eu une élection où c'était la France qui était en cause".

Parmi les principaux enjeux de l'élection, François Hollande a cité les conflits actuels, le changement climatique ainsi que "la montée des forces populistes et extrémistes".

Refus de se déclarer candidat

Malgré l'insistance sur l'importance du scrutin, François Hollande refuse encore de se déclarer candidat à la présidentielle de 2027. Il a déclaré : "L'homme politique fera quelque chose", mettant en garde contre une élection qui "ne doit pas être un grand gâchis" et où chacun devra "avoir le sens de la responsabilité".

Dans son dernier livre, l'ancien président a présenté une centaine de propositions visant à "unir" la France. En décembre 2016, sa très forte impopularité l'avait conduit à renoncer à se représenter.

Alors que la campagne se bipolarise, François Hollande appelle les démocrates à "un mouvement collectif". Selon les derniers sondages, Marine Le Pen domine très largement les intentions de vote au premier tour. Jean-Luc Mélenchon la suit et s'installe à la deuxième place.

François Hollande a été président de la République de 2012 à 2017. Il est député depuis 2024.