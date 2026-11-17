Les principaux candidats ont exposé leurs divergences sur le pouvoir d'achat, la fiscalité, le logement, les associations et les retraites lors d'un débat télévisé de près de trois heures.

Pendant près de trois heures, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Marine Le Pen ont croisé le fer sur LCI et TF1 sur les enjeux de solidarité, de pouvoir d'achat et de lutte contre la pauvreté. Ce débat, organisé à la veille du lancement de la 42e campagne des Restos du cœur, s'est tenu dans un contexte où, selon un sondage Ifop pour Vae Solis paru à la mi-octobre, le pouvoir d'achat s'est imposé parmi les principales préoccupations des Français, au point que neuf électeurs sur dix assurent qu'il pèsera dans leur choix pour 2027. Par ailleurs, 67% ont le sentiment que le pouvoir d'achat a baissé sur un an.

Des propositions divergentes sur la fiscalité et le pouvoir d’achat

Face à la vie chère, les candidats ont présenté des orientations différentes. Marine Le Pen a mis en avant une mesure phare : fixer la TVA à 0% pour les produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité. Elle prévoit aussi de ramener de 20% à 5,5% la TVA applicable aux carburants, au fioul, à l’électricité et au gaz. Elle promet ainsi "une bouffée d’oxygène immédiate" aux ménages. En revanche, elle refuse d’imposer une hausse du Smic, qu’elle juge intenable pour les petites entreprises comptant deux ou trois salariés. Elle propose également d’exonérer de charges durant cinq ans les entreprises qui augmentent les salaires jusqu’à trois Smic de 10%.

Gabriel Attal, pour sa part, préconise la suppression de la ligne CSG de la fiche de paie, pour un gain allant jusqu’à 270 euros nets par mois. Il s’engage également à faciliter l’accès des familles monoparentales aux aides existantes et à défiscaliser les pensions alimentaires. Attal a affiché son scepticisme sur les baisses de TVA, estimant qu’elles se répercutent rarement sur les prix et que, même appliquée intégralement, la TVA à 0% sur les produits de première nécessité ne rapporterait qu’une quinzaine d’euros par mois aux ménages. Il a qualifié d’"usine à gaz" l’exonération de charges prévue par Marine Le Pen sur les hausses de salaire accordées par les employeurs.

Jean-Luc Mélenchon veut "mettre fin aux causes structurelles de la pauvreté". Il entend donner la "priorité aux gosses, donc la cantine gratuite et la cantine bio". Il défend aussi la taxation des méga-héritages : passé 12 millions d’euros, l’Etat prendrait tout sous sa direction afin de financer une allocation d’autonomie pour les jeunes. Il plaide par ailleurs pour bloquer les marges des grandes entreprises de l’agroalimentaire.

Raphaël Glucksmann propose un "statut de maman solo", ouvrant droit à des places prioritaires en crèche, à des horaires de garde aménagés et au prélèvement à la source des pensions alimentaires. Une baisse progressive de la CSG ainsi qu’une taxe sur les méga-héritages sont aussi avancées par Glucksmann. Glucksmann a souligné que, sur dix ans, le patrimoine des 500 premières fortunes françaises avait doublé, tandis que la pauvreté avait explosé.

Bruno Retailleau mise tout sur le travail et l’activité : "Si on veut moins de pauvres, il faut plus de travail". Il propose de supprimer les charges dès la première heure supplémentaire, permettant de gagner jusqu’à 300 euros de plus par mois, et d’alléger massivement les charges pour les entreprises. Retailleau a écarté le blocage des prix, persuadé que le blocage des prix "conduit en réalité à la pénurie".

Logement : priorité nationale, relance de la construction et encadrement des loyers

Sur le logement, Marine Le Pen appelle à "transformer les bureaux vides en logements" et porte la "priorité nationale" étendue au logement social, sans expulser les étrangers mais en donnant la priorité aux Français sur les logements qui se libèrent.

Raphaël Glucksmann défend une relance de la construction de logements sociaux, ainsi que l’encadrement des loyers dans l’ensemble des zones tendues. S’il est élu, il promet de mettre à l’abri, en trois semaines, les enfants dormant dans la rue : ils seraient 3 000 selon lui, contre environ 2 300 d’après les associations.

Dans l’attribution des logements sociaux, Bruno Retailleau entend privilégier le travail. Il souhaite aussi permettre aux locataires du parc social de devenir propriétaires et bâtir un million de logements en cinq ans.

Jean-Luc Mélenchon appelle les préfets à réquisitionner les logements vides. Il envisage de bâtir chaque année 400 000 logements sociaux en mobilisant les milliards inutilisés des livrets A.

Marine Le Pen promet de maintenir les dispositifs actuels destinés aux associations, qu'il s'agisse des dons, du mécénat ou des subventions publiques. Elle s’est toutefois engagée à cesser de financer celles qu’elle estime "politisées". Raphaël Glucksmann rappelle que le secteur associatif a subi, depuis 2024, 4 milliards d’euros de "coups de rabot". Il souligne que 12 millions de bénévoles "tiennent la France debout".

Bruno Retailleau a critiqué certaines structures accusées de "gabegie" dans un Etat "en banqueroute", tandis que Jean-Luc Mélenchon a regretté que les Restos du cœur soient devenus "une espèce de service public parallèle", sur lequel l’Etat se décharge.

Retraites : âges de départ et revalorisation des petites pensions

Bruno Retailleau défend, sur les retraites, un âge légal de départ fixé à 65 ans. De son côté, Gabriel Attal compte supprimer l’âge légal et le remplacer par une durée de cotisation prenant en compte la pénibilité, avec un pilier de capitalisation en complément.

Marine Le Pen garantit un départ à 60 ans, avec 40 annuités, aux personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans. Pour les autres, elle garantit un départ à 62 ans avec 42 annuités. Raphaël Glucksmann propose de prendre en compte les carrières hachées et de revaloriser de plus de 100 euros les petites pensions.

Les échanges ont été vifs, notamment sur le financement des mesures. Marine Le Pen a sèchement répliqué à Gabriel Attal, refusant de recevoir des leçons de gestion d’un ancien ministre ayant contribué à créer "la plus grosse dette de toute l’histoire du pays", en référence à la hausse de quelque 1 300 milliards d’euros de l’endettement public depuis plus de neuf ans.