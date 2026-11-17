Le président publie un message sur les réseaux sociaux pour marquer les dix ans de sa candidature, admettant des erreurs et promettant de rester engagé jusqu'à la fin de son mandat.

Dix ans jour pour jour après s'être lancé dans la course à l'Elysée, Emmanuel Macron a publié, lundi 16 novembre, un message sur les réseaux sociaux qui sonne comme un premier bilan de ses deux mandats présidentiels. "J'ai fait de mon mieux", écrit le chef de l'Etat, qui s'exprime alors qu'il est actuellement en Malaisie. Cette déclaration intervient à l'occasion de l'anniversaire de sa candidature, annoncée le 16 novembre 2016 depuis le Campus des métiers et de l'entreprise de Bobigny, en Seine-Saint-Denis.

Dans ce message, Emmanuel Macron revient sur une décennie d’exercice du pouvoir et adopte un ton de mea culpa. "A chaque instant, j'ai fait de mon mieux pour l'intérêt supérieur du pays. Il y a eu parfois des erreurs, mais chaque jour nous avons travaillé dur", affirme-t-il, sans toutefois préciser la nature des erreurs évoquées. Cette reconnaissance publique d’imperfections s’inscrit dans une démarche d’introspection à quelques mois de la fin de son second quinquennat, qui s’achèvera le 13 mai prochain.

Une reconnaissance d’erreurs récurrente

En 2024, à l'occasion des sept ans de sa candidature, puis après la dissolution, le président de la République avait déjà esquissé un mea culpa. Ce n'est donc pas la première fois qu'il admet des erreurs. La répétition de ces prises de parole témoigne d'une volonté de montrer qu'il serait conscient de son impopularité.

Selon Neïla Latrous, rédactrice en chef du service politique de France Télévisions, "ceux qui échangent encore avec Emmanuel Macron évoquent un président lucide sur ce lien abîmé avec les Français au terme de ses 10 ans. Il y a un indicateur qui ne ment pas, ce sont les sondages. Emmanuel Macron est l'un des présidents, à ce jour, les plus impopulaires de la Ve".

A l’approche de la fin de son second mandat, Emmanuel Macron promet de rester engagé jusqu’au bout.