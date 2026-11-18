Les modalités d'une primaire de la droite et du centre pour 2027 sont posées, mais la participation d'Edouard Philippe et le périmètre politique restent incertains.

Mardi soir, les équipes de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard ont tenu une première réunion en vue d’une éventuelle primaire de la droite et du centre. Cette rencontre, organisée dans une brasserie parisienne proche de l’Assemblée nationale, marque le lancement concret des discussions pour désigner un candidat unique à l’élection présidentielle de 2027. Les représentants des trois candidats, issus respectivement de Renaissance, des Républicains (LR) et de Nouvelle Energie, ont affiché leur volonté d’avancer rapidement sur l’organisation du scrutin.

Le principe d’une primaire en janvier est désormais retenu, de même que ses modalités. Reste le point le plus délicat : arrêter la liste des participants et son périmètre précis. Les trois partis se sont accordés sur deux calendriers possibles pour les deux tours : les 17 et 24 janvier, ou les 24 et 31 janvier. Ce scrutin serait accessible à un large électorat. Il reposerait sur le vote électronique, avec quelques bureaux de vote physiques dans chaque département, et une participation "modique" de 2 euros. Des parrainages en nombre "significatif" doivent aussi empêcher la prolifération de "candidatures de témoignages".

L’incertitude Edouard Philippe

Edouard Philippe constitue le premier obstacle. Considéré comme le favori de cet espace politique, il ne veut pas se prêter à l'exercice. L'ancien Premier ministre (2017-2020), fondateur du parti Horizons et candidat à la présidentielle 2027, persiste dans son refus, malgré les sollicitations répétées des équipes de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard. Au sein du clan Philippe, la position est constamment réaffirmée : il n'est pas question de prendre part à une telle "combinaison politique", conçue, selon lui, principalement pour le faire tomber.

Cette position suscite l’inquiétude chez ses concurrents. "Cette primaire n’aura de sens que s’il y participe", reconnaît Alexandra Martin, députée (Nouvelle Energie) des Alpes-Maritimes, au nom de David Lisnard, au Monde. "Nous souhaitons qu’Edouard Philippe soit présent", assure aussi Franck Riester, codirecteur de campagne de Gabriel Attal, au Monde. Toutefois, du côté des Républicains, Bruno Retailleau a précisé qu’il n’est plus question "de lui accorder une sorte de droit de veto" sur cette primaire, a-t-il confié plus tôt dans la journée aux députés de son parti, selon Le Monde.

Cette primaire est, pour la première fois, décrite moins comme une démarche de convergence sur le fond que comme une compétition à élimination. Les participants promettent seulement de se retirer au profit du gagnant, sans qu'un véritable rassemblement soit garanti. "Le mot primaire n’est peut-être pas le bon, reconnaît Alexandra Martin. C’est une compétition que nous souhaitons mettre en place pour sélectionner un candidat pour briser le duel entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon." David Lisnard, de son côté, dit depuis des mois vouloir cette primaire afin d'"éliminer les macronistes" de cette présidentielle, et non pour travailler avec eux.

Les intérêts de Gabriel Attal et Bruno Retailleau convergent sur la nécessité de relancer leur campagne, alors que les sondages marquent une érosion de leur dynamique. Pour Gabriel Attal et Bruno Retailleau, la primaire offre une porte de sortie plus honorable qu’un simple désistement ou ralliement. Mais les divergences de valeurs et de stratégies persistent, notamment entre le secrétaire général de Renaissance et le candidat de LR.

Un périmètre politique encore flou

La définition du périmètre de cette primaire demeure parmi les sujets les plus délicats. Les équipes des trois candidats affichent officiellement leur volonté d'écarter les partis "extrêmes". Dans un communiqué diffusé dans la soirée, David Lisnard a toutefois rappelé qu'il défend l'idée "d’une compétition la plus large possible" et "ouverte à toutes les sensibilités de la droite et du centre." Seul Franck Riester, représentant pour Renaissance, a clairement refusé la présence d’Eric Zemmour à l'issue de la réunion. Les représentants de LR et Nouvelle Energie se sont montrés moins précis sur ce sujet.

Eric Zemmour, président du parti Reconquête !, a de son côté appelé à une ouverture de la primaire à sa formation : "J’espère que David Lisnard résistera à la pression de ses amis de LR et qu’il imposera la présence de Reconquête !", déclarait-il vendredi 13 novembre.

Des critiques et des doutes

L’initiative fait aussi l’objet de critiques dans les rangs de la droite et du centre. Mardi soir, Gérald Darmanin l’a fermement écartée et a dénoncé "un marché de dupes". Sur LCI, le ministre de la Justice a par ailleurs fustigé "l’alliance de la carpe et du lapin (…) entre des gens qui s’engagent à ne pas voter pour celui qui va gagner et dont certains ne sont pas clairs avec l’extrême droite".

La rédaction d’une charte de valeurs, censée fixer les limites du processus, a été renvoyée à la prochaine réunion, prévue jeudi 26 ou vendredi 27 novembre. Les discussions s’annoncent encore longues et délicates, tant sur la composition des candidats que sur la définition du périmètre politique de cette primaire.