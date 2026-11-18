Le gouvernement admet la fragilité de ses prévisions économiques pour 2027, ce qui pourrait impliquer des efforts supplémentaires pour contenir le déficit public.

Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure, a reconnu mercredi 18 novembre sur LCI que la prévision de croissance de 1% pour 2027, utilisée pour construire le projet de budget du gouvernement, est "à risque" et "plutôt à la baisse". Cette reconnaissance intervient alors que la France fait face à une pression accrue pour redresser ses finances publiques, dans un contexte de ralentissement économique confirmé par les dernières projections européennes.

Une prévision de croissance fragilisée

Sur LCI, Roland Lescure a indiqué que l'hypothèse de croissance retenue par le gouvernement, fixée à 1% en 2027, était "à risque". Il a ainsi estimé que des efforts supplémentaires pourraient être requis afin de maintenir le déficit à 5%, un niveau qui n'est "pas négociable". Il a également précisé qu'un travail était en cours pour actualiser les prévisions.

Pour 2026, la Commission européenne prévoit désormais une progression de 0,4% de l'économie française, puis de 0,6% en 2027. Au printemps, elle anticipait encore 0,8% et 1,1% pour ces mêmes années. Le gouvernement, lui, a actualisé ses prévisions à 0,5% en 2026 et table sur un rebond à 1% en 2027, avec une inflation attendue à 1,8%.

Roland Lescure a jugé qu’au regard de cette situation, un effort devrait "probablement" dépasser les 43 milliards d’euros d’économies que le gouvernement avait initialement prévus dans le projet de budget, afin de ramener le déficit public à 5% du produit intérieur brut (PIB). Si la croissance était moins élevée que prévu, le ministre a envisagé des mesures additionnelles, y compris un "49-3 négocié", pour parvenir à cet objectif.

Interrogé sur les suppressions de postes que pourrait entraîner la revalorisation du Smic, Roland Lescure a affirmé qu’il fallait "être conscient que quand vous augmentez le coût du travail, le risque c’est que les entreprises embauchent moins". Le président du Medef, Patrick Martin, a estimé mercredi sur France 2 que l’augmentation du Smic avait été annoncée alors que "dans le même temps, on réduit les marges de manœuvre des entreprises pour un montant 4 fois supérieur à ce qu'occasionnera l’augmentation du Smic". Il a ajouté : "On peut craindre progressivement, mais assez vite quand même, 250 000 suppressions d’emplois".

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, avait pour sa part indiqué sur franceinfo le 10 novembre que la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), qui dépend du ministère du Travail, "a évalué la perte d’emplois à seulement de 5 000 à 20 000 emplois".

Le chèque énergie, réservé aux foyers les plus modestes, sera versé automatiquement à la mi-janvier à environ 4,7 millions de foyers, a également précisé Roland Lescure.