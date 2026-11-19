La secrétaire nationale des Ecologistes ouvre la voie à un possible retrait de sa candidature, alors que la stratégie du parti pour 2027 reste indécise.

Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes, a jeté un pavé dans la mare mercredi 18 novembre en se déclarant prête, avec "Les Ecologistes", à "travailler à une coalition autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon". Cette annonce, faite lors du journal de 20 heures de France 2, intervient alors que le parti ne s'est pas encore prononcé sur le maintien d'une candidature propre, une alliance avec La France insoumise (LFI) ou un rapprochement avec Raphaël Glucksmann pour la présidentielle de 2027.

Une décision qui bouscule la stratégie des Ecologistes

En se disant prête à œuvrer à une coalition avec Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier ouvre la voie à son possible retrait de la course à l’Elysée. Le 26 novembre, un conseil fédéral doit décider des scénarios qui seront mis au vote le 13 décembre : maintien d’une candidature autonome, soutien au candidat de LFI ou appui à celui de la gauche sociale-démocrate, Raphaël Glucksmann.

Aucune discussion officielle n’a encore eu lieu entre Les Ecologistes et La France insoumise, mais la déclaration de Marine Tondelier a été saluée par les cadres de LFI. Manuel Bompard, coordinateur de LFI, a estimé sur X : "C’est une bonne nouvelle qui renforce la possibilité d’une victoire populaire et de la mise en œuvre d’un programme de rupture dans le cadre d’une VIe République écologique et sociale". Paul Vannier, député du Val-d’Oise, a ajouté : "Nous sommes prêts à travailler dès à présent avec Les Ecologistes", saluant cette "étape importante".

Marine Tondelier a précisé espérer ouvrir des discussions "d’une semaine" pour "pouvoir avancer sur l’accord de gouvernement, un accord sur les législatives, un accord programmatique et un dispositif de campagne commun". Elle a ajouté : "Si nous sommes convaincus de cette discussion, alors nous pourrions rejoindre cette dynamique".

La prise de position de Marine Tondelier a suscité de vives réactions au sein de son propre camp. Yannick Jadot, ancien candidat écologiste à la présidentielle, a dénoncé sur X : "Pathétique conclusion d’une entreprise de destruction méthodique de l’écologie politique. Après avoir fait fuir les 2/3 de nos électeurs, Marine Tondelier s’apprête à trahir notre histoire et nos valeurs !"

Le député écologiste de l’Isère Jérémie Iordanoff a également critiqué la démarche de la secrétaire nationale, déclarant au Monde : "Le signal qu’elle envoie est scandaleux", lui reprochant de "s’asseoir sur le processus démocratique" du parti. Il a ajouté : "A titre personnel, je ne ferai pas la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Si mon parti le rejoint, je quitterai Les Ecologistes", jugeant ce pari "perdant pour la présidentielle".

La présidente du groupe écologiste au Sénat, Mélanie Vogel, a mis en avant les désaccords de fond avec LFI : "Pour LFI, l’Europe est un obstacle. Ils ne demandent plus à sortir de l’Union européenne parce que ça fait peur aux gens, mais dans les faits ils proposent presque la même chose. Sur un sujet comme l’Europe il n’y a pas de fusion possible entre des fédéralistes comme nous et des anti-Européens".

Sandrine Rousseau, élue écologiste de Paris, a appelé son parti "à rejoindre la dynamique de Jean-Luc Mélenchon", estimant que la candidature de Marine Tondelier serait "dangereuse" car, capable de priver la gauche de second tour, et précisant qu’elle ne lui donnerait pas son parrainage. Marine Tondelier lui a répondu : "Qu’on me lâche un peu la grappe et qu’on me laisse faire campagne", qualifiant au passage sa rivale de "toxique".

Un contexte de fragilité pour Les Ecologistes

Marine Tondelier prend position alors que Les Ecologistes traversent une période difficile. Aux dernières élections européennes, le parti n'a obtenu que 5,5%. Lors des élections municipales, il a cédé plusieurs villes importantes, dont Bordeaux, Strasbourg, Besançon, Poitiers et Annecy. Dans les sondages, la candidature de Marine Tondelier à la présidentielle demeure également très basse.

Un rapprochement avec LFI avait déjà reçu l'appui de certains élus écologistes. A Rochefort, lors d’une réunion publique de LFI le 22 octobre, le député de Charente-Maritime Benoît Biteau a affiché publiquement son soutien à Jean-Luc Mélenchon. En août, pendant l’université d’été des "insoumis", Jean-Luc Mélenchon avait déjà reçu Cyrielle Chatelain, présidente du groupe écologiste à l’Assemblée nationale. Le groupe écologiste à l’Assemblée nationale vote comme LFI dans 86% des cas.

Des divergences programmatiques persistantes

Malgré ces convergences, des divergences demeurent, notamment sur la politique européenne et la guerre en Ukraine. Le parti Les Ecologistes prône dans son programme publié en juillet un soutien politique, économique et militaire à l’Ukraine, alors que Jean-Luc Mélenchon a récemment tenu des propos jugés ambigus sur la question, évoquant la possibilité d’un référendum "de la population du Donbass", avant de légèrement rectifier ses propos en parlant de la nécessité de consulter "toutes les populations concernées".

La décision finale sur la stratégie présidentielle des Ecologistes sera prise à l’issue du vote interne prévu le 13 décembre, après arbitrage du conseil fédéral du 26 novembre.