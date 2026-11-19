Une attaque informatique a perturbé les services internes de la Commission européenne pendant plus de dix jours. Les pirates auraient utilisé un outil d'intelligence artificielle accessible au public, dont le rôle précis reste à établir.

Les services internes de la Commission européenne ont été affectés par une cyberattaque durant plus de dix jours. D'après les informations disponibles, les pirates auraient recouru à un outil d'intelligence artificielle ouvert au public pour conduire leur opération. Après avoir repéré une campagne informatique ciblant ses systèmes, l'institution a temporairement désactivé plusieurs applications internes.

La plupart des applications internes sont de nouveau accessibles, selon un responsable européen cité par Politico. Toutefois, les enquêteurs cherchent toujours à déterminer si les pirates ont pu consulter ou copier des données sur le personnel.

Gestion de crise et premières mesures

Face à l’ampleur de l’incident, le Corporate Management Board, la plus haute instance interne de gestion de crise de la Commission, s'est réuni en urgence début novembre. Henna Virkkunen, chargée du numérique, a présenté mercredi 18 novembre à ses collègues commissaires les premières mesures prises pour renforcer la sécurité des systèmes.

Plusieurs systèmes ont été ciblés et les personnes concernées en ont été informées, a confirmé Thomas Regnier, porte-parole de la Commission.

Parmi les applications affectées, Sysper, la plateforme qui permet aux agents de consulter leurs fiches de paie, de déclarer leurs heures et de demander des congés, a été rétablie en début de semaine, puis brièvement interrompue mercredi. MyPMO, qui sert à demander le remboursement des frais médicaux, a également été remis en service. Les services de traduction ont été perturbés mardi.

Selon des témoignages recueillis par Politico, les salaires ont néanmoins été versés normalement. En revanche, certains agents n'ont pas pu déclarer leurs heures ni poser leurs congés. Plusieurs ont aussi regretté le manque d'informations. Dans un message consulté par le média, le service informatique faisait état d'un dysfonctionnement général de Sysper.

Un outil d’intelligence artificielle détourné

Début novembre, le CERT-EU, le service de cybersécurité des institutions européennes, a repéré, selon Politico, l'emploi d'ARTEX visant la Commission. Ouvert au public, cet outil utilise l'intelligence artificielle afin d'automatiser certains tests de sécurité informatique. La fonction exacte qu'il a remplie lors de l'attaque doit encore être déterminée.

Le 5 novembre, le CERT-EU signalait, dans une alerte, avoir observé plusieurs groupes de pirates recourir à ARTEX afin d'automatiser leurs campagnes. Selon le service, la disponibilité de l'outil pourrait accélérer ces attaques et les rendre plus fréquentes.