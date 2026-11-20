Le chef de file insoumis salue l'ouverture de la candidate écologiste à des discussions pour une coalition en vue de la présidentielle 2027, provoquant des remous chez les Ecologistes.

Jean-Luc Mélenchon a accueilli positivement les déclarations de la candidate écologiste Marine Tondelier qui appelle à former "une coalition". Auprès de RTL et de l’AFP, le chef de file de la France insoumise a assuré qu’il s’agissait "plutôt d’une bonne nouvelle". "Ça devrait pouvoir se faire", a-t-il ajouté. "On est plutôt contents", s’est-il réjoui. Le candidat à l’élection présidentielle reconnaît cependant "marcher sur des œufs". "J’espère que ça réussira. Ça devrait pouvoir aboutir positivement, ça anime l’espace politique qui est le nôtre d’une pulsion unitaire qui est très forte", a-t-il expliqué. Jean-Luc Mélenchon a aussi fixé une ligne : "A mes yeux, le plus important, c’est que personne ne se dissout dans personne. De manière à ce que les forces politiques existent, convainquent dans l’espace qui est le leur, et surtout participent d’une organisation commune de campagne".

Une annonce qui divise profondément les Ecologistes

Le 18 novembre 2026, sur France 2, Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes et candidate à l’élection présidentielle, a annoncé être "prête à travailler à une coalition autour de Jean-Luc Mélenchon". Ses propos ont aussitôt suscité de fortes réactions dans son parti. Aux Ecologistes, l’ouverture de négociations avec la France insoumise a accentué la division entre les partisans de cette option et ceux qui voulaient un rapprochement avec Raphaël Glucksmann.

Déjà rallié au candidat socialiste, le sénateur Yannick Jadot a annoncé quitter le parti. Jeudi, le député écologiste Jérémie Iordanoff a lui aussi claqué la porte du parti. Dans une lettre envoyée aux adhérents, révélée par La Tribune Dimanche, il a mis en cause la méthode de la direction : "Un vote devait départager trois options : une candidature autonome, un soutien à Raphaël Glucksmann ou un ralliement au candidat insoumis. Mercredi 18 novembre en direct du 20 heures de France 2, Marine Tondelier a éliminé de fait deux des trois options", a-t-il écrit.

Face à la tempête interne, Marine Tondelier appelait "à la patience". "Ne mettez pas la charrue avant les bœufs", lançait-elle aux journalistes. Elle a également précisé sa position sur les discussions à venir : "Je connais les insoumis, je ne pense pas qu’ils vont se dédire. Je ne vais pas changer de programme non plus. Ce qui m’intéresse là c’est sur quel programme on peut se mettre d’accord".

Entre le 10 et le 13 décembre, Les Ecologistes organiseront une consultation auprès de leurs militants. Ils devront trancher entre le maintien de la candidature autonome de Marine Tondelier et le soutien à un autre candidat de gauche.

Un tournant pour la gauche à cinq mois de la présidentielle

Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes, s'est déclarée candidate à la présidentielle le 22 octobre 2025. Son choix d'ouvrir la voie à une coalition autour de Jean-Luc Mélenchon met en lumière les divisions internes chez les Ecologistes. La dynamique unitaire souhaitée par Jean-Luc Mélenchon et Marine Tondelier devra désormais franchir l'obstacle du vote militant et surmonter les divisions internes pour espérer peser lors du scrutin de 2027.