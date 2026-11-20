Le ministre des Comptes publics estime que les efforts budgétaires devront sans doute être supplémentaires, les 6 milliards d'euros proposés par le Sénat constituant un point de départ, en raison des urgences sociales et du contexte économique.

Vendredi, le ministre de l’Action et des Comptes publics, David Amiel, a estimé que la discussion parlementaire autour du projet de loi de finances (PLF) 2027 devrait probablement nécessiter de nouveaux efforts budgétaires. Dans son projet de budget pour 2027, le gouvernement a déjà prévu 43 milliards d’euros d’économies. Le Sénat propose d’y ajouter 6 milliards d’euros d’économies supplémentaires. David Amiel juge toutefois que cette somme pourrait n’être qu’un point de départ.

"Il faudra des efforts budgétaires supplémentaires et je remarque d’ailleurs que le Sénat propose 6 milliards d’euros, c’est un point de départ", a-t-il déclaré au micro de Sud Radio. Le ministre a insisté sur le fait que le chiffre définitif des économies dépendra "des débats parlementaires" et de "l’évolution de la situation économique, quand on voit la très grande volatilité (des marchés, NDLR), les prix du pétrole qui ont beaucoup varié depuis cet été, et de l’évolution de la situation géopolitique".

Des économies déjà importantes prévues

David Amiel a précisé que ce montant pourrait atteindre "54 milliards d’euros en réalité si l’on prend les mesures que nous avons prises en 2026, et qui donneront leurs pleins effets en 2027", a-t-il souligné sur Sud Radio. Ces efforts portent notamment sur la réduction des dépenses dans les ministères, "avec le gel des crédits des ministères hors défense par exemple", et sur "-800 postes dans l’administration centrale et -2 000 postes dans les agences".

Selon le ministre, l’Etat "donne toujours l’exemple", même si "les efforts sont partagés". L’objectif affiché est d’"éviter à tout prix l’avalanche fiscale d’impôts" : "la première raison pour laquelle nous souhaitons réduire le déficit est précisément pour éviter que nos successeurs ne viennent, dans un an ou deux ans, présenter la facture aux Français", a-t-il expliqué.

Depuis septembre, le gouvernement a dû répondre à des urgences sociales qui nécessitent un financement supplémentaire, ce qui complique l'équation budgétaire. Selon Bloomberg, la conjoncture économique s'est détériorée depuis la présentation du projet de budget, avec une contraction surprise au troisième trimestre 2026.

David Amiel a reconnu qu’il n’était pas en mesure de "donner aujourd’hui un chiffre précis". Il a ajouté que le chiffre des économies supplémentaires pourrait être de "six, sept, huit", en fonction du débat parlementaire.

Un budget sous tension au Parlement

Les discussions sur le projet de loi de finances 2027 démarrent ce vendredi dans l’hémicycle du Sénat, après que le texte a été rejeté à l’Assemblée nationale. Selon Bloomberg, un projet de loi de finances présenté début octobre vise à ramener le déficit à 5% du PIB en 2027 contre 5,4% attendus en 2026. Mais la dégradation de la conjoncture et les besoins de financement liés aux urgences sociales rendent l’atteinte de cet objectif plus incertaine.