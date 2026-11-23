Emmanuel Macron réfléchit à inscrire une "règle d'or" budgétaire dans la Constitution pour limiter déficit et endettement, alors que la dette atteint 3 600 milliards d'euros.

Selon une source proche de l'Elysée, franceinfo a appris lundi 23 novembre qu'Emmanuel Macron réfléchit à instaurer une "règle d'or" budgétaire. Cette information confirme une information de La Tribune Dimanche. Elle intervient dans un contexte où la dette française a atteint 3 600 milliards d'euros et où les taux d'intérêt sont en hausse.

Une "règle d'or" est un cadre que l'Etat s'impose pour limiter son déficit et son endettement. Souvent inscrite dans la Constitution, elle empêche le gouvernement de la contourner. Le président de la République a confié au Figaro, lundi, qu'il réfléchissait bien à faire inscrire dans la Constitution une règle d'or budgétaire : "S'il y a encore de la volatilité d'ici janvier, réfléchir à une règle d'or du type de celle de 2011 peut être une idée à explorer." L'objectif est d'envoyer un signal aux marchés, aux investisseurs, à tous ceux qui prêtent de l'argent à la France pour les rassurer. Emmanuel Macron envisage d'adopter ce système pour repousser le risque d'une crise financière.

Un précédent inabouti en 2011

Le gouvernement de François Fillon, sous Nicolas Sarkozy, avait conçu une loi en 2011. Adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, elle n’a toutefois jamais été votée définitivement, le processus n’ayant pas abouti. Ce texte prévoyait de fixer, sur trois ans, la trajectoire des recettes et dépenses du pays, avec pour objectif un retour à l’équilibre global. Le chef de l'Etat envisage désormais de reprendre cette révision constitutionnelle, qui n'a jamais été finalisée.

La mise en place de cette "règle d'or" nécessitera de réunir le Congrès, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés devra être atteinte. Le Rassemblement national a déjà exprimé son soutien à une "règle d'or" budgétaire, à l'instar d'Edouard Philippe et Gabriel Attal. La gauche, elle, n'y est pas favorable.

Selon l'ancien commissaire européen Thierry Breton, une "règle d'or" peut notamment apaiser les craintes des marchés. Elle peut ainsi permettre à la France d'économiser chaque année des dizaines de milliards d'euros d'intérêts. Le gouvernement peut rester libre de déterminer sa trajectoire budgétaire. Mais une "règle d'or" budgétaire l'oblige à la respecter, sous le contrôle du Conseil constitutionnel.