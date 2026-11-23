La grand-messe annuelle valorise le bilan industriel d'Emmanuel Macron, dans un contexte économique incertain, en exposant de nombreux projets d'investissement.

Le lundi 23 novembre 2026, la Cité internationale universitaire de Paris accueille le sommet Choose France. Cette édition, baptisée "Edition France 2026", constitue une étape particulière. Emmanuel Macron y dispose de sa dernière occasion de vanter son bilan de réindustrialisation, de croissance et d'emploi avant l'élection présidentielle de 2027. Alors que l'économie est marquée par des incertitudes, le gouvernement met à l'honneur les entreprises françaises ayant investi dans le pays en 2026.

Selon le ministère de l'Economie, l'événement doit réunir plus de 200 investisseurs et dirigeants issus du CAC 40, de PME, d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de start-up. Des ateliers, des conférences et des rendez-vous bilatéraux sont prévus, avec la participation du ministre de l’Economie, Roland Lescure, et du ministre de l’Industrie, Sébastien Martin. Les discussions porteront sur plusieurs secteurs stratégiques : l'énergie, la défense, le fabriqué en France, l'intelligence artificielle, le spatial et l'électrification.

273 projets industriels et 42,5 milliards d’euros d’investissements

Au total, 273 projets industriels seront présentés lundi, dont 81 inédits, pour 42,5 milliards d'euros d'investissement. Ce montant agrège des projets déjà connus et des annonces inédites, a détaillé l’Elysée. Le sommet Choose France, lancé en 2018, un an après l'élection d'Emmanuel Macron, sert ainsi de vitrine au bilan industriel du chef de l'Etat.

L'Elysée a notamment fait état d'un investissement inédit de près de 300 millions d'euros que L'Oréal prévoit en France entre 2027 et 2029, afin d'accompagner en particulier la "transition environnementale" des sites du groupe.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Roland Lescure a déclaré que le "Grand Ouest" comptait 37 projets d'investissement, représentant 5,45 milliards d'euros. Ces projets concernent plusieurs domaines, notamment la santé, le spatial et le tourisme, avec un "gros focus numérique". L'usine de fusées réutilisables de MaiaSpace à Vernon (Eure), annoncée en juin 2025, figure parmi les projets mis en avant.

A l'occasion du sommet, plusieurs sociétés annoncent ou précisent leurs investissements. Dans l'Oise, NeoCem investit 30 millions d'euros pour porter à deux fois sa capacité de production. De son côté, Blanc Aéro Industries doit consacrer 39 millions d'euros à ses moyens de production en France. Ce montant doit servir notamment à financer un entrepôt neuf de 7 000 mètres carrés. Les travaux doivent s'achever au printemps 2027.

Les entreprises qui vendent des produits made in France bénéficieront de conditions préférentielles sur le site de commerce en ligne Cdiscount. L'abonnement, habituellement facturé 39,99 euros hors taxe mensuels, sera gratuit. Les commissions sur les ventes seront aussi réduites de 50% pendant six mois.

Un contexte économique difficile

Le sommet Choose France se déroule néanmoins dans une conjoncture économique difficile, malgré la promotion de ces investissements. L’investissement des entreprises stagne actuellement et la France accuse désormais un retard au sein de l’Union européenne.

Face à cette situation, le gouvernement cherche à accélérer la réalisation des projets industriels. La "méthode Notre-Dame", annoncée lors du premier sommet Choose France-Edition France en novembre 2025 et lancée en janvier 2026, vise à accélérer 150 projets industriels en raccourcissant les délais, à l’image de la reconstruction de la cathédrale incendiée.