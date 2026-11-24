Le Premier ministre cherche à obtenir un compromis parlementaire sur le budget 2027, en posant des conditions strictes sur le déficit et en mettant en avant des mesures prioritaires.

Dans un contexte politique tendu, Sébastien Lecornu, Premier ministre, a adressé lundi une lettre aux parlementaires pour tenter de débloquer la situation autour du budget 2027. Ce courrier propose cinq thèmes de compromis, à condition de ne pas dépasser la cible gouvernementale d'un déficit de 5%.

Un appel au compromis sous contrainte budgétaire

Le Premier ministre promet que le gouvernement "veut ce compromis et s'y engagera pleinement". Selon lui, l'absence de majorité au Parlement "nous oblige à trouver une voie de passage". Cette ouverture intervient tandis que le Sénat examine actuellement le projet de budget de l'Etat, rejeté à l'unanimité par les députés au début du mois de novembre. Le gouvernement devra probablement ensuite choisir entre le 49.3, qui suppose une non-censure, ou une ordonnance budgétaire : ce dispositif inédit évite tout vote au Parlement.

L'agriculture est une priorité. L'objectif est d'intégrer et de financer le plan de relance agricole, présenté en novembre, d'un montant de 725 millions d'euros. Il avertit qu'il n'existe pas de scénario où le budget ne serait pas amendé afin d'intégrer et de financer ce plan. Il évoque "la survie de milliers d'exploitations agricoles".

Les lycéens et les étudiants sont ensuite concernés. Afin de tenter d'éteindre leur contestation, il leur a été promis des classes moins chargées ainsi que des bourses indexées sur les prix. Le pouvoir d'achat est aussi mis en avant, en plus de la hausse du Smic de 1,6% au 1er décembre. Les collectivités locales sont invitées à "prendre leur part au redressement des finances publiques". Le logement figure enfin parmi les axes de compromis : le prêt à taux zéro, qui aide les ménages modestes et intermédiaires à devenir propriétaires, est prolongé "dès à présent".

Le Premier ministre appelle également à un compromis au sujet des économies à ajouter au projet initial. Vendredi, le ministre des Comptes publics David Amiel a reconnu qu'elles s'élèvent à au moins 6 milliards d'euros, qui viennent s'ajouter aux 43 milliards prévus, en raison des risques qui pèsent sur la croissance et de la nécessité de "financer les urgences" sociales.

Le 9 décembre, le Sénat doit se prononcer sur le budget de l'Etat. Si le Parlement ne l'adopte pas, le gouvernement pourra recourir aux ordonnances dès le 17 décembre. Ces ordonnances empêcheraient a priori d'intégrer au texte initial les mesures promises depuis la rentrée aux agriculteurs ou aux lycéens. Sébastien Lecornu veut les voir figurer "dans le budget adopté".

Les précédents et la position des oppositions

En janvier, Sébastien Lecornu avait utilisé le 49.3 afin de faire passer le budget de l'Etat. Ce recours était intervenu après un compromis de non-censure conclu avec le Parti socialiste. La suspension de la réforme des retraites en était le prix. Boris Vallaud, chef des députés socialistes, avait indiqué que, si "certaines vraies revendications des lycéens, des organisations syndicales, des agriculteurs se trouvent satisfaites" dans le budget, "ça se regarde".