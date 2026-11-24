Le Sénat a refusé de relever le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires à 10 000 euros, le gouvernement prévoyant de demander une seconde délibération.

Lundi 23 novembre, lors de l’examen au Sénat du projet de loi de finances (PLF), le gouvernement a essuyé un revers inattendu. Son amendement, proposant de relever en 2027 le plafond de défiscalisation des heures supplémentaires, n'a pas été approuvé.

L'exécutif proposait de porter ce plafond à 10 000 euros, contre 7 500 euros aujourd'hui. Rejetée de justesse, la mesure a suscité la "surprise" du ministre des Comptes publics, David Amiel.

Des arguments d’équité et de coût

A gauche, mais également chez certains élus de droite et centristes, la mesure a été jugée "inéquitable", au motif qu’elle profite principalement aux hauts salaires. David Amiel estime son coût à 150 millions d'euros en année pleine. Cette somme a aussi incité les sénateurs à la prudence. Ils se sont fixé comme objectif de réaliser des économies supplémentaires par rapport à la copie initiale du gouvernement.

Le gouvernement prévoit donc de demander une seconde délibération, selon des informations de franceinfo auprès de l'entourage du Premier ministre. L'article 43 du règlement du Sénat prévoit cette procédure parlementaire.