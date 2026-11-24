La procureur Soizic Guillaume a confirmé l'ouverture de l'enquête, transmise au commissariat du Havre, après un signalement à la justice.

Une enquête pour "détournement de fonds publics" vise la communauté urbaine du Havre, institution présidée par Edouard Philippe. L'ouverture de cette procédure a été confirmée mardi 24 novembre 2026 auprès du parquet du Havre, selon plusieurs médias nationaux dont Le Monde, Le Poulpe, Libération et BFMTV.

La procureure Soizic Guillaume a déclaré à l'AFP : "Une plainte a été adressée à mes services via le parquet national financier initialement saisi, j'ai transmis en enquête au commissariat du Havre". Elle a ainsi confirmé une information du Monde et du média d'investigation Le Poulpe.

Origine du signalement et périmètre de l’enquête

Le signalement à l'origine de la procédure a été adressé à la justice. Selon Libération, l'enquête fait suite au témoignage de l'ex-directrice générale adjointe de la communauté urbaine du Havre, Cornelia Findeisen.

Edouard Philippe est à la fois président de la communauté urbaine du Havre et candidat à l'élection présidentielle de 2027. L'enquête intervient dans un contexte de forte exposition médiatique d'Edouard Philippe, alors que la campagne présidentielle de 2027 est en cours.

Le Figaro indique que des informations complémentaires sont à venir sur cette affaire.