Le texte, adopté sans recours au 49.3, acte un déficit supérieur à l'objectif initial et intègre des mesures d'urgence face aux crises de l'année.

Le Parlement a définitivement adopté mardi, par un vote au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, le projet de loi de fin de gestion (PLFG) pour 2026 qui procède aux derniers ajustements budgétaires de l'année en cours. Ce texte technique, permettant d'ajuster en fin d'année les crédits budgétaires votés en loi de finances initiale, a été adopté sans 49.3 pour la quatrième année consécutive, notamment grâce à l'abstention des députés socialistes et du Rassemblement national.

Un compromis parlementaire sans 49.3

Se distinguant des projets de budget examinés en parallèle, le PLFG 2026 a franchi la dernière étape de son parcours législatif sans recours du gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution. A l'occasion d'un dernier scrutin, l'Assemblée nationale a entériné, par 135 voix pour et 64 contre, le texte issu de l'accord conclu entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire (CMP). Quelques heures auparavant, le Sénat l'avait adopté par 231 voix contre 111.

Au Sénat, le ministre des Comptes publics David Amiel a salué un texte de compromis qui maintient "l'objectif de déficit public pour 2026 à 5,4% du PIB". Ce déficit dépasse la cible initiale, établie en janvier à 5%. De son côté, la rapporteure au Sénat, Christine Lavarde (LR), a jugé qu'il actait l'échec de l'exécution budgétaire en 2026.

Le projet de loi de fin de gestion pour 2026 prévoit notamment des ouvertures de crédits pour répondre aux conséquences de plusieurs crises, liées à la sécheresse ou à la guerre au Moyen-Orient, notamment en faveur des transporteurs routiers, des pêcheurs ou encore des agriculteurs (223 millions). Il prévoit également des financements pour les armées (700 millions). En outre, le texte valide les crédits pour le recrutement de 920 contractuels dans l'Education nationale pour assurer le remplacement des enseignants, ou 75 millions d'euros pour les Outre-mer.

La députée PS Estelle Mercier a expliqué, à l'Assemblée nationale, que son groupe s'était abstenu afin de ne pas "empêcher" les quelques "mesures de crise" prévues par ce texte. Il ne voulait pas non plus "fragiliser" celles "arrachées" pendant les négociations budgétaires de l'an dernier, dont la généralisation du repas à 1 euro dans les restaurants universitaires. Kevin Mauvieux (RN) a également mentionné des "avancées maigres obtenues pour les Français". Le groupe écologiste, comme LFI et les communistes, a voté contre. Christine Arrighi a déclaré : "Quelques millions arrachés ici ne compensent pas des centaines de millions retirés là".

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a salué sur X un "vote de responsabilité", permettant "d'apporter des réponses d'urgence aux crises traversées cette année". Il a précisé qu'il recevrait la semaine prochaine chacun des présidents de groupe parlementaire, entendant poursuivre "le travail engagé avec les parlementaires pour doter la France d'un budget pour 2027".