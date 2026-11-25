Le maire de Cannes a été reconduit à la tête de l'AMF, sur fond de campagne présidentielle et de débats sur la neutralité de l'association.

Mercredi, David Lisnard a été réélu pour un troisième mandat à la présidence de l'Association des maires de France (AMF). Lors du 108e congrès des édiles, organisé à la Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de Paris, le scrutin a donné 72,06% des voix au maire (ex-LR) de Cannes. Ce résultat consolide la place de David Lisnard à la tête de la principale organisation représentative des élus locaux, sur fond d'élection présidentielle.

Sur les quelque 34 363 maires et présidents d’intercommunalités autorisés à participer au scrutin électronique, l’AMF a enregistré un nombre important de participants. David Lisnard, président bénévole de l’AMF depuis cinq ans, avait déjà été élu à la présidence de l’association en 2021 puis en 2023. Sa reconduction pour un troisième mandat consécutif s’est jouée face à un seul concurrent, Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux et figure de l’association.

Engagement pour la défense des maires

A l’occasion de la présentation de son projet, mardi, David Lisnard s’est publiquement engagé à porter la voix des maires. S’il allait au bout de sa candidature présidentielle, il a annoncé qu’il se mettrait en congés de l’AMF. Dans ce cas, le premier vice-président prendrait le relais, au sein d’un pilotage collégial de l’association.

David Lisnard mène parallèlement une campagne pour l’élection présidentielle, où il est en passe de s’imposer comme le troisième homme. Plusieurs élus ont reproché à David Lisnard un "mélange des genres" entre ses ambitions personnelles et la neutralité politique revendiquée de l’AMF. La plupart des prétendants à l’Elysée, à l’exception de Marine Le Pen (Rassemblement national) et de Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), profitent du congrès des maires pour mener leur quête des 500 parrainages nécessaires à leur candidature.