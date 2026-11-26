Les sénateurs LR présentent un rapport prônant une réforme structurelle de l'audiovisuel public, refusant à la fois le statu quo et la privatisation, et proposant des mesures de recentrage.

Le groupe de travail des sénateurs Les Républicains (LR) a dévoilé, jeudi 26 novembre 2026, un rapport proposant une profonde transformation de France Télévisions et Radio France. Ce document, élaboré par seize sénateurs après des auditions à huis clos des principaux dirigeants du secteur entre février et juillet, se positionne en rupture avec les conclusions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale menée par Charles Alloncle, jugée "datée" et centrée sur "une télévision de grand-papa qui est en train de disparaître", selon Max Brisson.

Pour les sénateurs LR, il faut écarter aussi bien le statu quo, soutenu par la gauche, que la privatisation, voulue par le Rassemblement national. Max Brisson résume : "Le statu quo n’est plus possible: l’audiovisuel public doit se réformer. Ce qui ne veut pas dire que sa disparition serait souhaitable". Il souligne également : "La privatisation serait une erreur financière et une erreur économique" qui "assécherait le marché de la publicité et déstabiliserait la totalité de l’écosystème".

Réduction des coûts et recentrage des missions

Selon le rapport, le volume global d’heures diffusées par les antennes de France Télévisions devrait reculer de 20% en trois ans. Cette réduction pourrait passer par la suppression d’une chaîne nationale. Pour le linéaire, l’ambition est d’aboutir à trois "chaînes généralistes au lieu de quatre, et une chaîne d’information", sans qu’une antenne précise soit explicitement visée. Les économies ainsi réalisées seraient consacrées au "numérique" et aux "contenus conçus pour les nouveaux usages".

Le rapport recommande aussi d’abaisser de 10% le budget annuel de la direction des sports de France Télévisions. Les économies annuelles potentielles atteindraient ainsi 20 millions d’euros. Il préconise également une sélection plus stricte des droits sportifs, tout en maintenant le Tour de France et Roland-Garros sur France 2.

Pour garantir la spécificité du service public, le rapport fixe un objectif : au moins 50% des contenus diffusés par France Télévisions seraient sans équivalent sur les antennes privées. Il s’agit, selon Max Brisson, de faire "autre chose que le privé", tout en évitant de cantonner le service public à des programmes de niche.

Le rapport propose aussi de supprimer l’obligation de programme culturel quotidienne en première partie de soirée sur France Télévisions. Il plaide pour une diffusion numérique accrue du spectacle vivant.

Renforcer l’information et le pluralisme

L’information serait replacée au cœur du groupe, avec la création, sous deux ans, d’une chaîne rapprochant les offres de franceinfo TV et de France 3, laquelle "aurait vocation à couvrir l’ensemble des échelles territoriales - locale, nationale et internationale - et à proposer au minimum trois décrochages quotidiens d’information locale". Le rapport suggère la constitution d’une rédaction multimédia regroupant franceinfo TV, France 3 et le réseau ICI, afin de former un "domaine de confiance" face à la désinformation et à la polarisation des débats.

Les sénateurs LR insistent sur la nécessité de mieux répondre à l’impératif de pluralisme, citant les controverses, telles que l’affaire Legrand-Cohen ou l’éviction de Charles Sapin de France Inter, qui ont ravivé le débat sur l’équilibre du traitement de l’actualité dans l’audiovisuel public.

Le rapport souligne qu’il est "nécessaire de lui confier une nouvelle mission au-delà du triptyque informer, divertir, éduquer : "rassembler", faire nation", selon Max Brisson.

Une gouvernance unifiée et une nouvelle fiscalité

Les sénateurs LR jugent indispensable le projet de holding, actuellement suspendu, pour mener ces chantiers. Ils recommandent de placer France Télévisions, Radio France et l’INA sous une holding de tête. L’objectif est de définir une stratégie commune pour l’audiovisuel public. Depuis trois ans, France Télévisions est dépourvue de contrat d’objectifs et de moyens. Selon le rapport, cette situation impose que "l’Etat assume pleinement son rôle de stratège, en définissant des objectifs précis".

Le rapport envisage enfin une "taxe sur l’information" fixée à 3% des recettes publicitaires de plateformes telles que YouTube, TikTok et Instagram. Son rendement est évalué à 70 millions d’euros annuels. La mesure entend rééquilibrer le partage de la valeur en faveur des éditeurs d’information.

Ce plan, qui refuse la "politique du coup de rabot" jugée "absurde" par Cédric Vial, entend ouvrir une nouvelle phase de réforme pour l’audiovisuel public, en conciliant effort budgétaire, recentrage des missions et renforcement du pluralisme.