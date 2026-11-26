Washington annonce des surtaxes pouvant atteindre 20% sur les importations de plusieurs partenaires, provoquant une vague d'indignation internationale.

Le gouvernement américain a annoncé de nouveaux droits de douane supplémentaires contre plusieurs de ses principaux partenaires économiques, déclenchant une nouvelle tempête commerciale. Cette décision suscite l’indignation parmi les grands partenaires commerciaux des Etats-Unis, notamment la Chine, le Brésil, le Japon et l’Union européenne.

Détails des mesures tarifaires

Les produits venant de Chine pourraient se voir appliquer des droits de douane allant jusqu'à 20%. Ces mesures ne prendraient pas effet avant plusieurs semaines. Ce délai doit permettre aux particuliers et aux entreprises de transmettre des commentaires écrits sur ces propositions. L'Inde, la Suisse, la Corée du Sud, la majorité des pays d'Asie du Sud-Est et le Bangladesh comptent également parmi les pays concernés.

Aux surtaxes d'au moins 10%, annoncées fin juillet contre une soixantaine de pays au titre de la lutte contre le travail forcé, s'ajoutent ces nouvelles mesures. D'après la proposition avancée par Washington, les droits de douane imposés ne doivent pas excéder le niveau fixé par les accords commerciaux. Cela ne représente donc qu'une faible hausse par rapport aux surtaxes appliquées depuis juillet. Lorsque ces surtaxes seront en vigueur, le taux concernant les produits européens ou japonais atteindra 15%, contre 10% jusqu'ici.

La Chine est, elle, davantage visée : ces 20% s'ajoutent aux droits de douane déjà existants, maintenus en vigueur, qui s'élevaient en moyenne à 12,5% l'année dernière.

Justifications américaines et contexte juridique

Les pays concernés ont été accusés par Washington d’utiliser des subventions entraînant une surproduction, au détriment des entreprises américaines. La Maison-Blanche cherche à rétablir les droits de douane que la Cour suprême a annulés en février. Elle invoque pour cela de nouveaux fondements juridiques qu’elle juge plus solides sur le plan légal. A l’image des surtaxes liées au travail forcé imposées fin juillet, ces droits de douane reposent sur une loi fédérale de 1974. Celle-ci avait déjà servi à instaurer des droits visant des secteurs précis, notamment l’acier, l’aluminium et l’automobile. La décision de la haute juridiction ne les avait pas remis en question.

Le 20 février 2026, la Cour suprême des Etats-Unis a annulé les droits de douane instaurés par l’administration Trump sur le fondement de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Les Etats-Unis ont adopté de nouveaux droits de douane additionnels pour remplacer les droits annulés par la décision de la Cour suprême. Ces nouveaux droits, pris sur le fondement de la section 122 du Trade Act, étaient fixés à un taux de 10% par une proclamation publiée le 20 février 2026. Les droits de douane sectoriels (acier, aluminium, automobile, camions, bus, bois, médicaments, semiconducteurs) pris sur le fondement de la section 232 du Trade Expansion Act restent en vigueur.

Réactions internationales

La réaction des partenaires commerciaux n’a pas tardé. "Nous contestons fermement cette idée", a répondu un porte-parole de la Commission européenne. "Au contraire, l’Europe figure parmi les régions les plus exposées à la surproduction" notamment chinoise, a-t-il affirmé. "Le Japon ne pratique aucune politique antimarché ni ne dispose de surcapacités de production structurelles (...) Il est regrettable qu’une mesure proposée visant le Japon ait été annoncée malgré cela", a déclaré pour sa part jeudi le porte-parole du gouvernement japonais, Minoru Kihara.

La réponse verbale chinoise n'a pas tardé. Avant l'annonce officielle de Washington mercredi, Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a réagi à des informations de presse : "Les guerres tarifaires et commerciales ne sont dans l’intérêt de personne". Il a qualifié les accusations de surcapacité de "faux postulat" et de "prétexte à la manipulation politique". Au début de 2025, les deux pays avaient multiplié les mesures de rétorsion, avec des tarifs douaniers réciproques excédant très largement 100%, puis plusieurs négociations avaient permis d'apaiser en partie les tensions.

Le gouvernement américain a également annoncé des droits de douane supplémentaires sur les produits brésiliens, dont l’aviation civile, reprochant au pays de ne pas avoir pris en compte les inquiétudes américaines sur les relations commerciales entre les deux pays. La décision américaine "constitue une action inacceptable dans le cadre du processus de négociation bilatérale en cours. Le Brésil ne cédera pas face à ce type de menace", a réagi la présidence brésilienne dans un communiqué.

Frappée d’une surtaxe de 17%, l’Inde a indiqué être engagée "dans des négociations en vue d’un accord commercial bilatéral" avec les Etats-Unis. "Toute préoccupation liée au commerce doit être traitée dans le cadre de ces négociations", a précisé le ministère du Commerce dans un communiqué.