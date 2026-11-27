La nomination de Pablo Hernandez de Cos à la tête de la BCE marque un retour en force de l'Espagne dans les institutions européennes, tandis que la France conserve une place stratégique.

Les pays membres de la zone euro réunis à Bruxelles ont décidé de nommer Pablo Hernandez de Cos à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE). Cette décision intervient dans un contexte économique chahuté, marqué par le surendettement des Etats européens et le pilotage des taux d'intérêt. L'Espagnol, âgé de 55 ans, est l'actuel directeur général de la Banque des règlements internationaux et ancien gouverneur de la Banque d'Espagne.

La succession de Christine Lagarde à la tête de la BCE se jouait entre l'Espagnol et le Néerlandais Klaas Knot. Beaucoup militaient pour le candidat néerlandais, représentant de l'Europe du Nord après plusieurs présidences de la BCE occupées par des représentants de l'Europe du Sud avec le Français Jean-Claude Trichet (de 2003 à 2011), l'Italien Mario Draghi (de 2011 à 2019) et la Française Christine Lagarde (depuis 2019). Jeudi 26 novembre, le choix s'est finalement porté sur l'Espagnol, soutenu par Paris et Berlin. Sa nomination doit encore être formellement validée par les Etats membres de la zone euro d'ici la fin de l'année.

Un calendrier de transition

Christine Lagarde quittera son poste actuel de présidente de la BCE le 7 février prochain. Elle partira ainsi avec quelques mois d'avance par rapport à la date officielle de la fin de son mandat, car elle veut, explique-t-elle, reprendre sa liberté de parole dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle en France.

Cette nomination s'ajoute à celle de Teresa Ribera comme première vice-présidente de la Commission de Bruxelles, et celle de Nadia Calvino à la tête de la Banque européenne d'investissement. La France restera présente au sein des instances dirigeantes de la BCE puisqu'une économiste française va intégrer le directoire de la BCE. Il s'agit de Laurence Boone qui siégera en tant que responsable des opérations de marché. Laurence Boone a occupé plusieurs postes dans les grandes institutions internationales dont l'OCDE. Elle fut également secrétaire d'Etat chargée de l'Europe sous Emmanuel Macron.