La majorité sénatoriale de droite fait marche arrière sur plusieurs mesures d'économies, réduisant l'ambition d'effort budgétaire, au grand dam du gouvernement.

Lors de l'examen du projet de budget pour 2027, la majorité sénatoriale de droite change nettement de position. Le groupe Les Républicains (LR) du Sénat, qui avait déjà renoncé à supprimer l'abattement des retraités, a annoncé demander une "deuxième délibération" concernant plusieurs mesures d'économies adoptées deux jours auparavant par la majorité de droite de la chambre haute. Ces mesures avaient été proposées par la rapporteure générale (LR également), Christine Lavarde.

Concrètement, les sénateurs seront appelés à revoter et à revenir sur la suppression de deux niches fiscales : l’une bénéficiant aux personnes en arrêt maladie de longue durée, l’autre aux personnes ayant élevé seules un ou plusieurs enfants.

Deux autres niches fiscales, d’abord ciblées par la majorité sénatoriale, devraient finalement être maintenues. Cette évolution réduit l’ambition d’augmenter l’effort budgétaire, au grand dam du gouvernement.

Un effort sur les grandes entreprises

Pour accélérer le rétablissement des finances publiques, le projet de budget pour 2027 prévoit une contribution accrue des grandes entreprises. Mercredi 25 novembre 2026 au soir, le Sénat a approuvé, dans le projet de budget pour 2027, l’effort demandé à ces entreprises, évalué à environ 5 milliards d’euros au titre du rétablissement des finances publiques.

La chambre haute a adopté à main levée la prolongation en 2027 de la surtaxe d’impôt sur les sociétés visant les plus grands groupes, avec un taux inférieur à celui de 2026. Mise en place dans le budget 2025, puis reconduite en 2026, elle doit générer environ 5 milliards d’euros en 2027, après plus de 7 milliards en 2026. Le Sénat a également adopté une contribution de 300 millions d’euros demandée aux entreprises du fret maritime, essentiellement l’armateur CMA CGM. Il a souhaité que cette surtaxe soit plafonnée à ce montant.

Les débats sur le texte ont commencé le 20 novembre dans l’Hémicycle. Un vote final devrait ensuite intervenir le 9 décembre.