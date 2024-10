OVHCloud tient-il ses promesses financières ?

Trois ans après son entrée en bourse, la croissance du fournisseur de cloud français reste bien en deçà de celle du marché. Le groupe n'y représente qu'une goutte d'eau.

OVHCloud vient de publier les résultats de son année fiscale 2024 (close au 31 août). Son bilan reste en ligne avec les exercices précédents (cf. graphique ci-dessous). Sur le front du cloud public, le groupe de Roubaix enregistre une hausse de son chiffre d'affaires de 14,2%, à 182 millions d'euros. Une croissance qui reste bien en deçà de celle du marché. Pour 2024, IDC table sur une progression de 20,5% des revenus mondiaux tirés du cloud public, à 800 milliards de dollars. Si l'on s'en tient à ces chiffres, OVHCloud représenterait 0,0246% du marché du cloud public (en partant sur une base en euros). Une goutte d'eau.

Côté cloud privé, OVHCloud ne fait guère mieux, et ce même si les volumes sont nettement plus importants. A l'issue de son année fiscale 2024, le groupe français affiche 623 millions d'euros tirés de cette activité, en hausse de près de 12% sur un an. Un domaine dans lequel l'entreprise a beaucoup investi. Sur ce terrain, on se souvient notamment du rachat de l'activité de cloud de VMware en 2017 qui avait permis à OVH de renforcer son implantation aux Etats-Unis. C'est un domaine où la compagnie a également développé une démarche de certification SecNumCloud en vue de garantir le caractère souverain de son infrastructure.

Qu'en est-il comparé au aux autres provider ? Selon la société financière américaine Wells Fargo, le cloud Azure de Microsoft représente un chiffre d'affaires de 62 milliards de dollars sur l'exercice annuel du groupe de Redmond clos fin juin 2024, contre 105 milliards de dollars pour AWS. D'après les projections des cabinets d'analyse, le revenu du premier pourrait se hisser à 200 milliards de dollars en 2028, et à près de 240 milliards pour le second cette même année. Quant à OVHCloud, il indiquait en 2021 vouloir atteindre les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2028. Pour l'heure, la société totalise 993,1 millions d'euros de CA, en progression de 10,7% sur un an.

Des pertes de 10 millions d'euros

Ces résultats interviennent alors qu'OVHCloud enregistre toujours des pertes. L'entreprise d'Octave Klaba essuie un résultat net de -10,3 millions d'euros sur 2024, contre -40,3 millions d'euros en 2023.

OVHCloud a profité de la publication de ces résultats pour annoncer le départ de Michel Paulin, CEO du groupe depuis 2018. Il est remplacé par Benjamin Revcolevschi qui avait rejoint la société en avril dernier au poste de directeur général adjoint.

Autre annonce : un plan de rachat d'actions de 350 millions d'euros à 9 euros par action. Ce qui représente une prime de 14,6% par rapport au cours de clôture du 23 octobre 2024. Cette opération permettrait à la famille Klaba de passer de 68% à 81% du capital. Sans surprise, cette annonce a été bien accueillie par les marchés financiers. L'action d'OVHCloud qui n'avait cessé de décroître depuis son introduction à 18,5 euros en octobre 2021, pour atteindre le prix plancher de 4,5 euros en mai dernier, a progressé de plus de 10% le 24 octobre suite à l'annonce de ce plan de rachat pour atteindre 8,75 euros.

Au-delà de tous ces chiffres, il convient de rendre à César ce qui est à César. OVHCloud demeure, de loin, le premier acteur du cloud européen. Ce qui représente en soi une performance.