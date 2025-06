Outscale creuse le sillon de la souveraineté

Renforcement de son partenariat avec Mistral AI, enrichissement de son service Kubernetes managé, nouvelle offre de quantique as a service... Le cloud provider français multiplie les annonces en capitalisant sur son infrastructure souveraine.

A jamais le premier. Outscale est le premier cloud provider à avoir décroché, en 2019, la qualification SecNumCloud, justifiant du plus en haut niveau d'exigence en matière de cybersécurité et de protection des données. Il reste, par ailleurs, le seul acteur cloud du marché français à bénéficier du précieux sésame de l'Anssi pour son service de cloud public alors que ses concurrents sont certifiés sur leurs offres de cloud privé.

Depuis, Outscale, marque de Dassault Systèmes, n'a cessé d'enrichir son offre en capitalisant sur cet enjeu de souveraineté. Alors que le contexte géopolitique depuis le retour au pouvoir de Donald Trump donne un regain d'intérêt au cloud de confiance, le provider a multiplié les annonces lors de son événement Outscale Experiences qui se tient ce jeudi 5 juin au Cnit de La Défense.

Le Chat de Mistral AI en mode souverain

Outscale renforce tout d'abord son partenariat industriel avec Mistral AI. Après avoir lancé, en septembre dernier, une offre de LLM as a service (LLMaaS) permettant de déployer les modèles d'IA générative de la licorne française dans son environnement SecNumCloud 3.2, le fournisseur français va un cran plus loin.

En plus des modèles, le fournisseur propose désormais une des solutions phare de Mistral AI : Le Chat, l'assistant IA d'entreprise de la pépite française. A partir de septembre, il livrera également La Plateforme, le framework de Mistral offrant aux développeurs tout l'outillage et les bibliothèques LLMs nécessaires pour créer et déployer des modèles d'IA personnalisés.

"Notre partenariat avec Mistral AI permet, en quelques minutes, de mettre en place des solutions souveraines de bout en bout"

Dans l'environnement souverain d'Oustcale, chaque modèle de Mistral AI est hébergé dans un espace isolé, propre à chaque client. Ce dernier conserve la maîtrise de ses données, préserve sa propriété intellectuelle et se prémunit contre les lois extraterritoriales. Enrichie de surcouches métiers, comme Document AI OCR ou Assistant Code, La Plateforme permet nativement de traiter un flux documentaire ou de générer du code.

"Notre partenariat avec Mistral AI permet, en quelques minutes, de mettre en place des solutions souveraines de bout en bout", avance Philippe Miltin, CEO d'Outscale. Le cloud provider et Mistral AI ont, par ailleurs, développé des solutions verticales dans les secteurs de la finance ou de la santé. "Appliquée à une data room, l'IA va automatiser la synthèse des dossiers financiers", poursuit Philippe Miltin. "En oncologie, elle accélère le diagnostic et la prise en charge de tumeurs et mélanomes."

Cap sur le Kubernetes as a service

Outscale enrichit, par ailleurs, son offre de Kubernetes as a Service (OKS), lancée en mars dernier. Le prestataire entend présenter toutes les garanties de continuité de service et de résilience nécessaires au déploiement de clusters de containers à grande échelle. Pour cela, OKS passe en Multi-Availability Zone (Multi-AZ) avec trois zones de disponibilité, en s'appuyant sur trois datacenters situés en région parisienne.

En termes de performances et de scalabilité, OKS proposera, dès septembre, un autoscaling entre zones de disponibilité (inter-AZ), ajustant automatiquement le calcul et le stockage selon la charge. "Les pods se répartissent uniformément sur les trois zones pour optimiser les ressources et les coûts, offrant ainsi une agilité maximale face aux pics de trafic", précise-t-on chez d'Outscale.

Une offre quantique 100% européenne

Outscale lancera également, à partir de novembre et en version bêta, une offre de Quantum as a Service (QaaS). Elle est présentée comme "la première offre quantique 100% européenne offrant un calcul sans bruit grâce à son algorithme de correction d'erreurs". Il s'agit de permettre aux organisations de se familiariser avec les technologiques quantiques dans un cadre sécurisé et souverain.

Dans un premier temps, le cloudeur proposera l'émulation d'un processeur quantique en faisant appel à l'infrastructure de calcul avancé d'Eviden, filiale du groupe Atos. Puis, début 2026, les entreprises clientes pourront tester leurs algorithmes sur une vraie machine quantique grâce à un accord noué cette fois avec la société IQM Quantum Computers, basée en Finlande.

Un orchestrateur cloud propriétaire

Enfin, Outscale a profité de son événement pour officialiser son partenariat avec PariSanté Campus qui accueille des acteurs de l'innovation et du numérique dans le domaine de la santé. Dans le cadre du programme Outscale for Entrepreneurs, les start-up de ce cluster bénéficieront de crédits pour accéder aux ressources de son cloud certifié HDS (Hébergement de données de santé).

Alors que sur le marché du cloud de confiance la liste des prétendants à la qualification SecNumCloud ne cesse de s'allonger (avec Orange, SFR, NumSpot, Bleu...), Outscale entend cultiver sa différence. Au-delà de son antériorité dans le domaine, la filiale de Dassault Systèmes rappelle, que dès le départ, elle a garanti son indépendance technologique en développant son propre orchestrateur cloud, Tina OS, à base de briques open source.

De même, Outscale entend réduire sa dépendance à Nvidia, le leader incontesté des processeurs graphiques (GPUs) qui offrent la puissance de calcul nécessaire à l'entraînement puis l'inférences des grands modèles de langage. Le provider évalue les puces concurrentes proposées par les fondeurs AMD, Cerebras ou SambaNova.